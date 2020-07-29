【MUJI】無印良品流動商店好方便？　能夠親身逛街購物原來好幸福

到底什麼時候才可以「除罩相見」呢？ 疫情再度爆發，現在別說「除罩」了，連往日的逛街吃喝日常都變得奢侈，更令我們這些城市人深刻體驗到，生活環境不夠便利，有時確實會令人手足無措； 相對於日本一些居住於偏遠地區市民和老年人來說，這種不便利的日子反而是生活日常，於是早前日本日用雜貨零售品牌「無印良品」（MUJI）便宣布了MUJI to GO Bus服務，直接將產品送到偏遠地區，下月開始試業。

香港的「無印迷」，大概都聽聞過上月位於日本新潟縣的上越市直江津，開設了接近5,000平方米面積的「地球最大無印」商店Muji Naoetsu吧。雖然暫時都難以親身到當地朝聖，但是單從當中銷售約7,000種單品，包括當地直送的新鮮農產品、各類日本限定的簡約風日用品等等，足夠令它放在「無印迷」的旅行bucket list中，希望他日疫情得以解決後親身光顧；亦可以想像它對當地居民可帶來多大的生活便利。

「地球最大無印」商店Muji Naoetsu：（按圖放大）

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講到這家Muji Naoetsu帶來的便利，其實不止香港「無印迷」無福消受。一直受老年化問題困擾的日本亦一樣，不少居於偏遠地區的居民，尤其是老人因為出入不便，即使日常買入普通日用品，動不動都要經歷舟車勞頓，對身體機能欠佳的老人家來說十分辛苦。於是「MUJI to GO Bus」流動商店，就成為了Muji Naoetsu開張的後續企劃。

流動商店內的巴士座椅全數拆除，改為售賣各種生活用品的貨架。（Ryohin Keikaku MUJIl圖片）

MUJI to GO Bus，本身是無印良品集團Kubiki汽車公司旗下，新潟巴士公司的旅遊巴士，但是車箱內的座椅卻全數拆除，改為售賣各種服飾、文具、家居用品、清潔用品、食品等生活用品的貨架；但巴士本身都只是工具，更重要的是運作流動商店店員的責任，他們需要跟偏遠地區的居民交流，了解居民的需求和生活問題，為定期到訪各地區時，可提供更合適的商品和服務，建立一個城市與鄉鎮間互動的社群。MUJI to GO Bus將於8月開始試業，期望9月開始正式營運，穿梭日本不同偏遠社區。

去年6月27日開始，MUJI以芬蘭艾斯博等城市為試點，以無人駕駛巴士「GACHA」推供公共運輸服務。（Ryohin Keikaku MUJIl圖片）

事實上，流動商店的概念並非新鮮事，MUJI一直都提出過不同方案，以實行這類便利社會不同角落的商品銷售模式；2019年初，MUJI便於芬蘭首都赫爾辛基，公布了無人駕駛巴士「GACHA」的企劃。品牌於赫爾辛基中央圖書館完成首次試駕後，去年6月27日開始，以芬蘭艾斯博等城市為試點，將這輛「10座位、 6企位」的無人巴士「GACHA」應用在現實社會，為人口較少的城市提供全自動的公共運輸服務。

GACHA本來的設計用途，亦是作為偏遠地區的流動商店。（Ryohin Keikaku MUJIl圖片）

一年後的今日，愈來愈多城市希望作為GACHA的試點，無論芬蘭、以及不少外國城市都感到興趣，部份校園、商業園區更加已決定長期使用，令這個企劃在不久將來有機會量產，成為部份城市的正式商營公共交通系統，運輸層面的應用算是初步成功；

但其實GACHA本來的設計用途，亦並非單純作為人口少地區的交通系統，無人駕駛所節省的運作成本，令它亦十分適合作為偏遠地區的流動商店，理論上顧客甚至可以隨時用電話app預約，直接召喚流動商店來到家門前，選購心儀的商品，集網購與實體購物的優點於一身。

無人駕駛的流動商店還是理論階段，但從運輸層面的初步成功看，此概念亦未嘗不可。（Ryohin Keikaku MUJIl圖片）

當然，無人駕駛的流動商店還是理論階段，暫時未可執行，但其實想深一層，缺少了人與人交流的實體購物，好像總是缺少了一點逛街的樂趣。當下只希望疫情盡快過去，不必用流動商店遷就我了，未來就將自己送去日本，親身來一趟「實體的」日本旅行。原來這種最簡單的生活方式，已不是必然的小確幸。