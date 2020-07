【MUJI】無印良品流動商店好方便？　能夠親身逛街購物原來好幸福

到底什麼時候才可以「除罩相見」呢? 疫情再度爆發,現在別說「除罩」了,連往日的逛街吃喝日常都變得奢侈,更令我們這些城市人深刻體驗到,生活環境不夠便利,有時確實會令人手足無措; 相對於日本一些居住於偏遠地區市民和老年人來說,這種不便利的日子反而是生活日常,於是早前日本日用雜貨零售品牌「無印良品」(MUJI)便宣布了MUJI to GO Bus服務,直接將產品送到偏遠地區,下月開始試業。

香港的「無印迷」,大概都聽聞過上月位於日本新潟縣的上越市直江津,開設了接近5,000平方米面積的「地球最大無印」商店Muji Naoetsu吧。雖然暫時都難以親身到當地朝聖,但是單從當中銷售約7,000種單品,包括當地直送的新鮮農產品、各類日本限定的簡約風日用品等等,足夠令它放在「無印迷」的旅行bucket list中,希望他日疫情得以解決後親身光顧;亦可以想像它對當地居民可帶來多大的生活便利。

「地球最大無印」商店Muji Naoetsu:(按圖放大)

+ 20 + 19 + 18

講到這家Muji Naoetsu帶來的便利,其實不止香港「無印迷」無福消受。一直受老年化問題困擾的日本亦一樣,不少居於偏遠地區的居民,尤其是老人因為出入不便,即使日常買入普通日用品,動不動都要經歷舟車勞頓,對身體機能欠佳的老人家來說十分辛苦。於是「MUJI to GO Bus」流動商店,就成為了Muji Naoetsu開張的後續企劃。

流動商店內的巴士座椅全數拆除,改為售賣各種生活用品的貨架。(Ryohin Keikaku MUJIl圖片)

MUJI to GO Bus,本身是無印良品集團Kubiki汽車公司旗下,新潟巴士公司的旅遊巴士,但是車箱內的座椅卻全數拆除,改為售賣各種服飾、文具、家居用品、清潔用品、食品等生活用品的貨架;但巴士本身都只是工具,更重要的是運作流動商店店員的責任,他們需要跟偏遠地區的居民交流,了解居民的需求和生活問題,為定期到訪各地區時,可提供更合適的商品和服務,建立一個城市與鄉鎮間互動的社群。MUJI to GO Bus將於8月開始試業,期望9月開始正式營運,穿梭日本不同偏遠社區。

去年6月27日開始,MUJI以芬蘭艾斯博等城市為試點,以無人駕駛巴士「GACHA」推供公共運輸服務。(Ryohin Keikaku MUJIl圖片)

事實上,流動商店的概念並非新鮮事,MUJI一直都提出過不同方案,以實行這類便利社會不同角落的商品銷售模式;2019年初,MUJI便於芬蘭首都赫爾辛基,公布了無人駕駛巴士「GACHA」的企劃。品牌於赫爾辛基中央圖書館完成首次試駕後,去年6月27日開始,以芬蘭艾斯博等城市為試點,將這輛「10座位、 6企位」的無人巴士「GACHA」應用在現實社會,為人口較少的城市提供全自動的公共運輸服務。

GACHA本來的設計用途,亦是作為偏遠地區的流動商店。(Ryohin Keikaku MUJIl圖片)

一年後的今日,愈來愈多城市希望作為GACHA的試點,無論芬蘭、以及不少外國城市都感到興趣,部份校園、商業園區更加已決定長期使用,令這個企劃在不久將來有機會量產,成為部份城市的正式商營公共交通系統,運輸層面的應用算是初步成功;

但其實GACHA本來的設計用途,亦並非單純作為人口少地區的交通系統,無人駕駛所節省的運作成本,令它亦十分適合作為偏遠地區的流動商店,理論上顧客甚至可以隨時用電話app預約,直接召喚流動商店來到家門前,選購心儀的商品,集網購與實體購物的優點於一身。

無人駕駛的流動商店還是理論階段,但從運輸層面的初步成功看,此概念亦未嘗不可。(Ryohin Keikaku MUJIl圖片)

當然,無人駕駛的流動商店還是理論階段,暫時未可執行,但其實想深一層,缺少了人與人交流的實體購物,好像總是缺少了一點逛街的樂趣。當下只希望疫情盡快過去,不必用流動商店遷就我了,未來就將自己送去日本,親身來一趟「實體的」日本旅行。原來這種最簡單的生活方式,已不是必然的小確幸。