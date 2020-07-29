【COMME des GARÇONS】SS21的Nike聯乘　竟被中日交流搶走風頭？

COMME des GARÇONS HOMME PLUS和COMME des GARÇONS SHIRT同日發布2021春夏系列，除了一對全新Nike Air Carnivore聯乘搶䀆風頭外，SHIRT支線找來中國藝術家岳敏君合作，將其標誌笑臉人頭帶到時裝舞台上，同樣話題性十足。

COMME des GARÇONS SHIRT找來中國藝術家岳敏君合作。（fashionsnap）

COMME des GARÇONS旗下支線COMME des GARÇONS HOMME PLUS和COMME des GARÇONS SHIRT同日於東京青山總店發布SS21系列。受疫情影響，COMME des GARÇONS HOMME PLUS事隔廿六年重返東京發布新系列，騷上HOMME PLUS一期一會聯乘 Nike推出的Air Carnivore鞋款首度曝光，自然成為全場焦點。不過，緊接着HOMME PLUS發布的COMME des GARÇONS SHIRT SS21系列同樣話題十足，品牌找來了中國藝術家岳敏君合作，設計用上岳敏君最為人熟知的誇張大笑臉畫作作為主題，打造一系列春夏服飾。

人在笑的時候，是最空洞的。 岳敏君

岳敏君為中國近年身價和知名度最高的當代藝術家之一，多年作品以咧嘴大笑的自畫像為基礎，用一張張誇張空洞的笑臉回應現實荒謬，其90年代創作《轟轟》、《風箏》、《大狂喜》、《處決》等，均以天安門廣場作為背景，若將作品放置於後89年代的政治語境下，岳敏君作品中的批判意涵更是不言而喻。除了政治隱喻，岳敏君亦不時戲仿西方名畫，馬奈（Edouard Manet）的《草地上的午餐》、以至德拉克洛瓦（Eugene Delacroix）的《希阿島的屠殺》，來到岳敏君筆下便成為了中國社會的另類寫照。

點擊重溫岳敏君創作：

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說回COMME des GARÇONS SHIRT和岳敏君的這次合作：眾所周知，COMME des GARÇON喜與藝術家合作，若嫌品牌和波蘭插畫家Filip Pagowski聯手打造的COMME des GARÇONS PLAY支線太流俗，COMME des GARÇONS多年來曾與Futura、Jean-Michel Basquiat、大友克洋等世界各地藝術家合作，其中Basquiat甚至在1986年為COMME des GARÇONS PLUS行騷。不過，COMME des GARÇONS與中國藝術家合作推出服飾系列的機會着實不算多，大概唯一一次是在2009年，香港COMME des GARÇONS店搬到雪廠街，為新店打響頭炮的就是品牌和中國藝術家艾未未打造的西瓜限量Tee。事隔多年，今次COMME des GARÇONS SHIRT合作名單上再見中國藝術家名字，實在令人始料不及。

COMME des GARÇONS與藝術家聯乘一覧：

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這次品牌和岳敏君合作SS21系列，藝術家招牌笑臉躍上T-Shirt、運動鞋、Carrier bag等一系列單品，其中一套寛鬆剪裁西裝，密密麻麻的大笑人頭似是取材自岳敏君2003年畫作《垃圾山》，至於另一件印有「開腦」笑臉人的T-shirt，則用上了藝術家2000年的創作《記憶》。

《垃圾山》（岳敏君）

這次支線春夏系列找來岳敏君合作，固然是一大驚喜，不過「笑臉人」未必人人識欣賞，故系列還是保留了SHIRT支線一貫的悠閒街頭風格，寛鬆剪裁為主，再加入每季必備的拼接剪裁和撞色元素，繼續走日常路線。整個系列要高調有笑臉monogram印花，要低調也有一系列條紋單品，對於SHIRT支線愛好者而言，應該合格有餘。

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