Starbucks再來重磅聯乘　最潮fragment還是戶外STANLEY較吸引？

繼早前宣布與fragment design合作推出重磅聯乘後，Starbucks日前再宣布將再次與百年戶外品牌STANLEY合作，為大家帶來一系列午夜藍杯具。

Starbucks日前宣布將再次與百年戶外品牌STANLEY合作，為大家帶來一系列午夜藍杯具。（Starbucks）

Starbucks與百年戶外品牌STANLEY聯乘合作不是新鮮事，無論是去年推出的純黑系列，抑或是今年年頭推出的「夢幻奶油白」系列，都引起一陣搶購潮。早前六月Starbucks再次與STANLEY合作，推出四款以航海為主題的寶藍色不鏽鋼保溫杯，同樣大受歡迎。

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事隔不夠兩個月，今次雙方再接再厲，再次以藍色為命定色，推出以五款以戶外野地露營為主題的杯具，更特別地加入可提式冰桶，帶來不一樣的亮點。雖然與上回一樣採用藍色，但今次雙方在細節上卻加入白色及橙色，與藍色杯身映襯出強烈的對比。

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除了與STANLEY聯乘合作外，較早前Starbucks亦宣布將推出與fragment design聯乘合作的杯具系列，藉以慶祝新店開幕。新店位於澀谷區宮下公園，成功邀來fragment design主理人藤原浩設計店面，於8月4日開幕的同時，更會帶來五款由藤原浩設計的純黑杯具及兩款T-shirts，相信勢必引起一陣搶購潮。