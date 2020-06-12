【Rolex】潛水錶與遊艇錶的分別　水鬼計時錶圈單向旋轉有原因

勞力士旗下的蠔式運動錶系列基本上防水性能都有一定水準，在這當中Submariner和Yacht-Master兩個系列一個被暱稱為水鬼，另一個被直譯為遊艇，照字面上看起來它們的「水性」在品牌旗下應該都算是比較進階的款式（當然防水能力最好的是Sea-Dweller這點不會有什麼疑問），可是若對照一下水鬼和遊艇的規格，會發現它們其實並沒有想像中的接近⋯⋯

舉例來說好了，水鬼的防水性達到300米，而遊艇「只」有100米，另外兩個系列的錶圈設計看起來大同小異——都是以十分鐘為單位，然後在前十五分鐘位置特別詳細刻畫每分鐘刻度，不過水鬼的錶圈操作時只允許單向旋轉，而遊艇的錶圈卻可以雙向旋轉，究竟為什麼兩款乍看防水性都應該比較強的手錶，實際上規格還是有點落差呢？關鍵可能在於勞力士替手錶設定的主要用途不同；簡單來說，水鬼的使用環境需求是在水下，至於遊艇的使用範圍則是在水／船上，雖然屬性都是親水的系列，但適用的空間還是有差，這導致兩款錶的設計在外觀看起來接近之餘，還是有著本質上的差異。

▲水鬼的計時錶圈只能逆時針單向旋轉，目的是提醒佩戴者返回岸上的時間，即使誤觸錶圈，上岸時間提醒也只會提早，不至於耽誤佩戴者上岸的時間。（Rolex官網）

而若再仔細比較一下水鬼和遊艇錶圈的使用方式，它們的錶圈都是用來輔助計算時間的沒錯，如水鬼可以讓潛水員在下水前先旋轉好錶圈以提醒上岸時間，尤其最後十五分鐘因為要預留上岸的時間所以必須看得更清楚，而在水中的情境往往只允許我們盡快上岸而無法隨心所欲地延長在水下的時間（就算背了氧氣瓶，但它裡面的氧氣量也是有限的），在這種前提下，水鬼錶圈設計只能單向（逆時針）旋轉的用意在於即使潛水員在水中不小心誤觸錶圈，錶圈上的倒三角警示標記也只會往前計算，確保潛水員還是能在安全時間內返回岸上。

▲遊艇的錶圈造型乍看與水鬼相當接近，但是它卻能夠雙向旋轉，佩戴者得以藉此在帆船比賽時設定各種不同的時間目標。（Rolex官網）

至於遊艇的雙向旋轉錶圈目的也是輔助計算時間，例如提醒佩戴者何時要出發開始比賽、在多少時間範圍內要航行多遠的距離等等，這些時間目標可以先透過錶圈設定好隨時提醒佩戴者，而雙向旋轉的用意則是可以隨時視不同目標而前後改換時間目標，雖然這樣的設計不能完全免除可能會被誤觸的疑慮，但因為遊艇的用途主要是輔助帆船比賽用，這時錶圈操作的方便性就大於誤觸影響到時間設定的風險（頂多就是改變比賽結果，並不會對佩戴者的生命造成威脅），所以勞力士在研發遊艇這個系列時，也是先經過了一番審慎考慮和規劃後才有這樣的安排。

對於現在多數的佩戴者來說，要使用到水鬼或遊艇專業機能的機會都不高，我們如果要在這兩款中做選擇，考量的更多是關於材質、錶徑、造型甚至價錢，如果只是要用來日常佩戴，那麼水鬼和遊艇的性能都已經綽綽有餘，只是在入手前還是可以先弄清楚兩款的規格和操作方式，才不會出現「水鬼錶圈怎麼一邊轉不動，是不是壞了？」這樣的烏龍疑慮。

【相關文章：Rolex綠水鬼又叫變形俠醫？認識外國錶迷圈的勞力士手錶暱稱（按圖預覽）】

+ 17 + 16 + 15

【相關文章：勞力士Submariner真假難分！教你看清真偽Rolex免墮騙局（按圖預覽）】

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「世界高級品」授權轉載。】