【PORTER 85周年】聯乘Steiff出毛公仔　招牌門僮變身潮流泰迪熊

日前PORTER Yoshida & Co.宣布，乘着品牌85周年這個大日子，將與德國公仔老字號Steiff合作，打造別注版Teddy Bears，每個盛惠50,000日元（約3,654港元）。

PORTER × Steiff Teddy Bear。（PORTER）

說起泰迪熊，背後「有段古」，這隻舉世之名的玩具名，之所以名為Teddy，乃是起源於第26任美國總統小狄奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.），因為羅斯福的暱稱，就是Teddy。

第26任美國總統小狄奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.）（Wikipedia）

話說1902年某日，時任美國總統的羅斯福與助手在密西西比州森林打獵，助手首先發現一隻年幼路易斯安那小黑熊，並成功捕捉並捆綁，之後為了討好自己的上司，助手就邀請羅斯福搶殺小熊以顯威風。誰不知羅斯福卻斷然拒絕，更指欺負弱小，殺害小熊這一行為是unsportsmanlike，反體育精神的。這個義舉不但彰顯這位美國總統的氣概，更感動了許多國民，一位政治漫畫家隨後就創作一名名曰《Teddy Bear》，取名羅斯福的小名，以紀錄這個故事，並由《華盛頓郵報》的編輯Clifford K. Berryman輯錄下來，Teddy這一名字開始就與小熊的形象掛釣起來。

去到1903年2月15，一位商人Morris Michtom就於紐約布魯克林的商店，展示兩隻毛絨小熊公仔，更聲稱該玩具熊有羅斯福總統的書面許可證明，因而稱牠們作「Teddy Bear」，這款經共玩典就此誕生。

玩具製造者Margarete Steiff。（Jammy Toast）

不過往後日子將Teddy Bear造得最出神入化又街知巷聞者，並非來自美國，反而是德國玩具製造者Margarete Steiff，早在1880年開始製作毛公仔動物玩具，到1902年就製造出人類史上第一款手腳可動的玩具熊，當時名曰55PB。由於手工精美，像真度極高，於1903年萊比錫玩具交易會上，一位美國商人更一口氣引進了三千隻回國售賣，終使到Steiff製作的玩具熊風馳國際，被視為Teddy Bear的正宗代表。

2020年是Yoshida & Co.的85周年，更是Steiff誕生140年的大日子，兩大單位就決定聯手合作。（PORTER）

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隨着2020年是PORTER Yoshida & Co.的85周年，同時又是Steiff誕生140年的大日子，兩大單位就決定聯手，打造別注公仔，將PORTER知名的門僮改造成Teddy Bear形象，熊仔用料精緻，西裝衣服也造得官仔骨骨，當中尤以那個迷你木製行李箱最為可愛。留意這個木製行李箱並非普通貨式，PORTER Yoshida & Co.特別委託日本木製傢俱品牌KARIMOKU去製作，如此細心，完全表表出日本職人的魅力。

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