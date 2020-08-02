【集體回憶】《TOKION》復刊回歸　結合網媒與零售才是生存之道？

90年代站在潮流最前線的日本文化雜誌《TOKION》，停刊多年後最近再度復活，首期即為讀者帶來Gucci、大友昇平、橫尾忠則這重量級聯乘專題。 除了紙媒，雜誌亦開始發展網媒、網店，甚至實體店，線上線下一網打盡。

今個7月，日本雜誌出版業迎來了不少好消息，先有生活雜誌《nice things》團隊發起復刊眾籌，如今就連停刊十一年的文化雜誌《TOKION》也起死回生，復刊第一期便一口氣推出9本小誌，內容更包括大友昇平、橫尾忠則兩位藝術家和 GUCCI聯乘的特別企畫，誠意十足。

《TOKION》事隔十一年後復刊（《TOKION》）

《TOKION》1996年由Lucas Badtke-Berkow和Adam Glickman兩居日位美僑創辦，內容涵蓋美、日街頭文化，廣涉時裝、藝術、音樂等潮流話題，就連Nigo、藤原浩、高橋盾等日本時裝界巨頭也曾接受雜誌專訪。這本日雜對上了年紀的香港人而言或者更多了一份親切感：多年前《TOKION》除了曾在日本、英美等地出版外，也曾由《Milk》、《Obscura》創辦人TK引進香港發行中文版。不過《TOKION》歷年出版之路並不順遂，雜誌幾經易手，最後還是於2009年停刊。

回顧《TOKION》歷年封面：

+ 4 + 3 + 2

這次《TOKION》睽違11年復刊，第一期以《OBSERVE》為題，帶領讀者重新觀察生活中微少事物，反思日常。復刊號一改《TOKION》過往厚實一本過釘裝，首次將雜誌拆分成9冊小誌，讀者可隨心閱讀，細閱不同設計師和藝術家的日常觀察。9冊小誌各按不同主題劃分：有法國藝術家Pierre Soulage談個人的黑色油畫、日本作家選定的居家抗疫清單，以至Kiko Kostadinov談自我觀察與自戀等，主題紛雜多元，貫徹《TOKION》文化定位。

《TOKION》復刊首期共分成9本小冊出版。（《TOKION》）

今期創刊號中最重量級專題，莫過Gucci與大友昇平、橫尾忠則兩位日本藝術家的合作。大友昇平去年來港出版《REIWA》畫集，相信大家對其《平成聖母》創作都不陌生，至於橫尾忠則更是大有來頭，1970年代曾在MoMA舉辦個展之餘，其迷幻拼貼風格創作更廣獲Beatles、Cat Stevens等人賞識，受邀為眾多音樂人設計海報以及唱片封套。這次二人聯乘Gucci，事緣Gucci新店正式登陸澀谷MIYASHITA PARK，至於兩位畫家為新店打響頭炮創作的四幅畫作，亦已印製成海報收入《TOKION》創刊號之中。

Gucci澀谷MIYASHITA PARK新店（MIYASHITA PARK）

點擊看與大友昇平、橫尾忠則為Gucci創作的4幅畫作：

《TOKION》今次復刊，除了紙本內容誠意十足，網上內容亦絕不馬虎。日前《TOKION》網頁已率先刊出源馬大輔和高橋盾的深度對談，大談UNDERCOVER設計之外，亦挖掘音樂對高橋盾的影響。

TOKION於MIYASHITA PARK開設實體店（Fashionsnap）

除了網媒內容豐富，雜誌亦開始跨界發展零售業務，除自家網店外，亦在澀谷MIYASHITA PARK開設實體店，實行線上線下雙線發展，店內售賣貨品種類繁多，有藝術家Jeff Mcfetridge設計的「動詞」系列服飾家品、Medicom「3D Vintage」系列玩具、以及Puebco簿具等現已一併登陸網店。雖然疫情當前，大家未能親身到《TOKION》實體店朝聖，但仍可在網店入手各款設計小物，將雜誌選物帶回家。

一覧《TOKION》選物：