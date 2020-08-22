這些時尚設計師比Model更帥氣？盤點6位外表才華兼備的Designer

伸展台上不乏外型亮麗的俊男美女，但這幾位時尚設計師的高顏值，讓他們的出場謝幕，成為大秀之外最要人期待的風景。

在時尚產業裡，俯首都是迷人的風景，尤其每到了時裝週期間，四大主要城市裡充斥著來自世界各地時尚人士，無論男男女女都各有風格，更遑論伸展台上的模特兒們，那超乎常人的亮麗外型，可以說是讓許多人沉迷其中的一大原因。而在網路與社交媒體強勢入主時尚產業後，過去被視為幕後臉孔的時尚設計師們也越來越頻繁地出現在鏡頭前，當中幾位除了精湛的設計風格外，更因為帥氣外型，被許多人看作時尚偶像。

比model更帥氣的設計師：TOM FORD、RICCARDO TISCI、HAIDER ACKERMANN、PROENZA SCHOULER、SIMON PORTE JACQUEMUS、DANIEL LEE（按圖細看他們的介紹）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：完全顏值擔當，這些時尚設計師的帥氣外型根本模特兒等級。】