【CHANEL】2.55、N°5香水、J12錶？　數字背後原來有這些含義！

許多頂級奢侈品牌，常常會使用其創始人的名字作為品牌名稱之外，還會有各種極具代表性的數字做為商品名稱，這些名稱簡單明瞭讓人印象深刻，其背後也都富有豐富的含義。其中CHANEL香奈兒就有許多以數字命名的商品，比如2.55、19、5、12等數字，雖然這些商品非常有名，但鮮少人知道為什麼使用這些數字，今天就帶大家來看看背後的含義及故事吧！

1. Chanel 2.55

Chanel 2.55是由Coco Chanel早在三十年代即創造出來的手袋設計漸漸發展而來，於1955年2月正式命名為2.55。 Chanel 2.55最初的設計，是方扣和皮革夾纏金屬。嚴格來說，Chanel 2.55就是指1955年2月CoCo Chanel設計的這款翻蓋袋。

當時女性普遍使用手袋，但其實使用上非常不方便。只有男性軍用袋才有肩背的設計，這給了Chanel女士設計手袋新的啟示，她打破傳統設計第一款單肩袋解放女性的雙手，會選擇鐵鍊當作肩帶則是因為小時候在修女學院學習的 Chanel 女士看到，守衛都會用鐵鍊來掛鑰匙而得到啟發，所以把這個元素置入袋款中。這款經典「小香袋」的命名，只是單純代表「1955年2月」是 Chanel 女士第一個設計袋款 2.55 的日子。

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2. Chanel 19

Chanel 19手袋是由老佛爺與接任創總監維吉妮維婭共同設計的袋款，首次亮相便是在2019年秋冬大秀。這款袋的命方式則是取自誕生年份2019年，這樣的名方式則是致敬上述的2.55袋，而湊巧的Chanel女士的也就在8月19日出生，Chanel 19這款袋除致敬了Chanel女士外，同事也留下老佛爺無限的創意。

Chanel 19袋擁有許多香奈兒經典元素，包括雙C Logo以及皮鏈袋，且有別於以往細緻的鏈帶背帶這次則運用消光粗獷的雙色呈現，並將外層菱格紋花色放大。Chanel 19在鏈帶的設計上藏了許多巧思，這次運用粗細不同的固定鏈帶呈現出四種背法，其中結合皮革縫製的鏈帶可作為肩背及側背使用，另一條鏈袋則可讓當成提把使用，第四種方式則是率性用手抓，讓袋款呈現手拿包的感覺。

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3. N°5香水

要說從古至今最有名的香水，那香奈兒的N°5香水絕對在名單上。「5」是Chanel女士的幸運數字，當時巴黎香水界的名鼻ErnestBeaux研製了幾款香水樣品，Chanel女士在眾多香水樣品中，選擇了第5支香水，而Chanel No.5香水的發表日，恰好在5月25日，與Chanel第5場的時裝發表會同時舉行。

N°5是香奈兒的第一瓶香水，在1921年推出的N°5是第一款花香調香水，靈感來自花束，融合了奢華與優雅且表現出女性的勇敢與大膽，完全打破了當時香水的傳統精神。Chanel女士崇尚簡潔之美，她希望以簡單而不花俏的設計為最初誕生的香水作包裝—長方體附以俐落線條的香水瓶， Chanel No.5的黑色字眼呈現於白底上。

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4. J12錶

香奈兒J12手錶系列的命名與美洲杯帆船賽有關，據說是來自於1958年美洲杯帆船賽的規範，美洲杯帆船代表著競賽帆船的最高規格、最先進賽船技術的競技場，推陳出新的競賽規則，都是為了將美洲杯競賽帆船推向技術的極致，而J就是美洲杯競賽帆船的分類等級，而在1958到1987年之間國際帆船會制定了船隻長度的規則即為12米長。

第一款J12以黑色高科技陶瓷材質打造，不僅僅是錶殼為黑色陶瓷，其鏈帶更是全陶瓷設計。J12的鏈帶在外型上和傳統金屬鏈帶一樣為多節鏈環成形。這在技術上意味著，需要一個個燒製出高科技陶瓷鏈帶的鏈​​節，然後以傳統的方式一個個手工組裝起來。這對當時的錶殼、鏈帶製作工藝，不僅僅是美學的顛覆，更是技術上的挑戰。

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5. 1932珠寶

1932系列是香奈兒在2012年所推出的頂級珠寶系列，而數字1932對香奈兒有什麼特殊意義呢？首先，Chanel女士一生唯一一次設計高級珠寶在1932年，或者換句話說1932年算是香奈兒正式踏入珠寶界的起始年。這一年，Chanel女士受邀於倫敦鑽石公會，設計了Bijoux de Diamants高級珠寶，並在她位於巴黎的私人豪宅展出，據說成為當時轟動歐洲的盛事。沒有搭扣，讓女性更自由佩戴的理念收穫無數好評。其中的彗星、太陽、流蘇、羽毛到現在依舊還是標誌性設計元素。

2012年推出的1932珠寶系列，有80件全新作品。同樣也運用到彗星、太陽、流蘇、羽毛元素來設計，並且首次將Chanel女士的星座——獅子座納入珠寶設計裡。

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