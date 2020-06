Gabrielle Chanel｜香奈兒女士不為人知的5件事　當過巨星造型師?

香奈兒女士(Gabrielle Chanel)除了創造 Chanel 這一個令全球女孩著迷的品牌外,其實她跟電影圈的淵源也非常深,在她出生的 1883 年這個時間,恰巧遇電影藝術的啟蒙年代 1895 僅隔約 10 年的時間,因此她的成長幾乎是跟著電影蓬勃的時代一起前進,電影這個將靜態影像變成動態的第七藝術變成了香奈兒女士人生中重要的一環,儂編在這裡關於 Chanel 電影的 5 件事,並透過2分鐘的影片,帶妳走近香奈兒女士的世界。

曾當過電影造型師

香奈兒女士曾說過「時尚可以透過電影進入生活。」,在 30 年代她便受到聯藝電影公司(United Artists)的重量級電影製作人塞繆爾戈德溫 (Samuel Goldwyn)的青睞,邀請她打造 《Tonight or Never今夜或從不》的電影造型,之後更帶著她獨特的美學回到法國為《Le Quai des Brumes 霧港碼頭》、雷諾瓦的《La Marseillaise馬賽曲》、《The Human Beast衣冠禽獸》、《The Rules of the Game遊戲規則》等電影打造多套經典造型。

女藝人都愛她

演過《 Jules et Jim 夏日之戀》、《The Lovers 曠夫怨婦》、《Elevator to the Gallows往死刑台的電梯》、《 Les Liaisons Dangereuses危險關係》... ...等經典法國電影的女星珍妮摩露(Jeanne Moreau)也狂愛香奈兒女士的作品,因此在多部影中更指定穿上 Chanel 的服裝。

名導演也指定

拍過卡繆《Lo straniero異鄉人》及《La caduta degli dei 納粹狂魔》、《L’innocente 淸白者》等作品的導演盧契諾維斯康堤(Luchino Visconti),更指定香奈兒女士為藝人羅美雪妮黛(Romy Schneider)為專屬造型師,並且在她所飾演的《 Boccaccio ‘70三艷嬉春》中的每個鏡頭裡,從頭到腳都穿上 Chanel 的服飾,從斜紋軟呢套裝到菱格紋手提包,從珍珠項鍊、雙色鞋到 N°5 香水,這齣電影不僅讓雪妮黛的演技大爆發,也讓 Chanel 品牌的風格魅力充分展現。

對影像極佳的美感

香奈兒女士對於時尚的貢獻以無庸置疑,但她對於影像的敏銳更是不容小覷,她欽點後來享有極高知名度的羅伯特布列松 (Robert Bresson),為她掌鏡拍攝 1932 年的珠寶系列 Bijoux de Diamants 形象影像,布列松獨到的構圖與光影處理能力,即便當時身為攝影新秀,也逃不過香奈兒女士的慧眼。

瑪麗蓮夢露也是VIP

說到 Chanel 的死忠粉絲,怎麼能不提到傳奇性感影星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe),她不只在名言中透露出她睡覺只 “穿” N°5 香水在身上,私著上她也鍾愛 Chanel 的服飾。

