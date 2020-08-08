【BAPE】首度聯乘英國老字號Clarks　重拾猿人Manhunt集體回憶

雖然今次才是A Bathing Ape（BAPE）與Clarks首度的官方聯乘，但這裏原宿先鋒大牌與英倫百年老字號，卻早有淵源。

BAPE × Clarks Manhunt Wallabee。（BAPE）

BAPE × Clarks Desert Boots。（BAPE）

早在A Bathing Ape由創辦人NIGO主政的90年代，深愛西方文化的NIGO就經常借鑑歐美設計，將別人的經典加以改造，化成自家設計。例如鞋履方面，曾將美國品牌Nike名作Air Force 1改造成BAPE Sta。

A Bathing Ape昔日自家製FOOTSOLDIER SUEDE，極具Desert Boots影子。（BAPE）

至於英國品牌Clarks兩大名作Wallabee和Desert Boots，則被NIGO改製成Manhunt和BAPE版的Desert Boots Boots，兩者原先的生膠鞋底，都被NIGO改換成鋸齒鞋底版本，前者Manhunt鞋面的招牌標記，更是上一個裏原宿時代的光輝印記。

昔日英製Clarks。（Clarks）

（Clarks）

至於Clarks，雖然作為一個接近二百年歷史的英國品牌，但品牌近年發展卻略顯曲折跌蕩，自2005年放棄英格蘭原廠工場生產，將生產線移師到中國、越南、柬埔寨、印度等亞洲地方，來減低整體成本，產量縱然是多了，手工及耐用程度卻始終回不了昔日英國製造的風采，繼而失去了不少忠實支持者。品牌2017年曾經一度將部份生產線帶回英國，設立Morelight工場，但無奈上年也再度關閉，英倫品牌英倫製造的美夢，再次落空。

不過話分兩頭，雖然手工方面一直為人詬病，但Clarks在潮流方面就一直經營得不錯，與Supreme、Palm Angels、Stussy、NEIGHBORHOOD及OVO等潮流單位的聯乘，皆引起高度迴響，今次與BAPE的合作，既可以為Clarks的支持者帶來莫大新鮮感，更可以掀起BAPE粉迴響，購買史上最原汁原味的Manhunt！

系列更找來英超曼城球星史達寧拍攝宣傳照。（BAPE）

（BAPE）

今次系列共推出2種鞋型和4款配色，Wallabee型號保留了其經典外觀，更反其道而行向後來者致敬，將Manhunt招牌鋸齒大底和鞋身字樣商標注入其中，配以粉色 × BAPE Camo的浮誇配色概念，搶眼卻不易配襯。

BAPE × Clarks Desert Boots。（BAPE）

BAPE × Clarks Desert Boots。（BAPE）

至於另一款聯乘Desert Boots，則相對地易配襯得多，今年也正好是這Clarks經典鞋款誕生70周年大日子，設計分為深啡和淺啡兩種配色，麂皮面上分別壓上BAPE不同時期的Logo標記和口號「Ape Shall Never Kill Ape」，甚具原宿色彩的古着情懷於其中，所有潮流集體回憶返晒來。