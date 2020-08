【mercibeaucoup,】宇津木離開品牌　童裝風抓不住青春的尾巴？

mercibeaucoup,創辦人宇津木日前宣布離開品牌,訣別十四歲的「親生女」,往後將帶着全新設計回歸。由2005年成立至今,mercibeaucoup,亦由往年的「童裝風格」逐漸長大成人,不過當宇津木童真不再,品牌又該怎樣走下去?

mercibeaucoup,由宇津木一手創立(Fashionsnap)

日前,宇津木在個人Instagram宣布離開mercibeaucoup, ,她在帖文中表示,mercibeaucoup,有如自己的家,這次她決定離開成立十四年的品牌,揮別舊同事,令她非常不捨,但自己往後仍會繼續設計服飾,至於mercibeaucoup,亦將繼續營運。

當宇津木告別「童趣」

一般人對宇津木的設計風格定義為童趣稚氣,當年mercibeaucoup, 甫面世,怪趣圖案除了吸引少女們鼎力支持外,OL、中女亦爭相入手:無他,說穿了這樣的稚氣其實也非常適合師奶,一如16歲少女無須刻意而為包裝自己成春春少艾,只有上了年紀的中女才想抓住青春的尾巴。

不過這樣的「師奶味童趣」在宇津木身上,又可以說是某種童心未泯的堅持:宇津木2000至2005年間主理FRAPBOIS,作為一名三十幾四十歲不折不扣的中女,她以「The clothes of the adult who is not the adult」為槪念執掌品牌設計,2005年春夏系列為宇津木在FRAPBOIS的完整告別作,系列中誇張毛毛球頭飾加上七彩繽紛設計,算是堅持了設計師最初成立品牌的初心。



2007AW「真菌」系列:

其後宇津木離開FRAPBOIS,成立mercibeaucoup,,早年品牌每季總有着奇奇怪怪的主題:如2007年「真菌」系列、2011年「海洋世界」系列等,怪趣插畫加奇異剪裁,有如為成人而設的童裝服飾。

2011AW「海洋世界」系列:

+ 11 + 10 + 9

這樣Kawaii的mercibeaucoup, ,在十多年前行經大I.T時總放在當眼處,香港兩間專店也人頭湧湧,加上很多星級捧場客,人氣高企;不過時移世易,潮流不再興這類日式可愛風,而品牌風格也作出改變,逐步由「童裝」長大成人:2017年mercibeaucoup,以「New Merci」為題,設計告別品牌往年的活潑可愛,強調實用易襯。此後品牌逐步揮別「童趣」風格,說實話,轉型後的mercibeaucoup,對平實的日系時裝愛好者而言實在是不二之選,只是當宇津木童真不再,似乎也代表了mercibeaucoup,往年的風格已死。

2017SS 「New Merci」系列:

+ 4 + 3 + 2

出走是為了回來?

設計師出走自己創立的品牌,其實不時發生。Jil Sander、Hulmet Lang離開己同名牌、Martin Margiela與Maison Margiela分道揚鑣、Nigo拋下A Bathing Ape等,例子多不勝數, 不過按照宇津木往績加上instagram暗示,這次設計師很可能不久就會帶着新品牌兼新設計回歸。當年宇津木毅然離開如日中天的FRAPBOIS,帶着兒子旅行半年,走過非洲大地一趟,便火速回歸投身成立mercibeaucoup,。這次宇津木再度出走,已表明會繼續時裝創作,至於往後設計師會否回歸童稚風格,還是繼續mercibeaucoup,近年的日系中性風,就要拭目以待。

重溫宇津木FRAPBOIS 2005SS告別作: