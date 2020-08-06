【mercibeaucoup,】宇津木離開品牌　童裝風抓不住青春的尾巴？

mercibeaucoup,創辦人宇津木日前宣布離開品牌，訣別十四歲的「親生女」，往後將帶着全新設計回歸。由2005年成立至今，mercibeaucoup,亦由往年的「童裝風格」逐漸長大成人，不過當宇津木童真不再，品牌又該怎樣走下去？

mercibeaucoup,由宇津木一手創立（Fashionsnap）

日前，宇津木在個人Instagram宣布離開mercibeaucoup, ，她在帖文中表示，mercibeaucoup,有如自己的家，這次她決定離開成立十四年的品牌，揮別舊同事，令她非常不捨，但自己往後仍會繼續設計服飾，至於mercibeaucoup,亦將繼續營運。

當宇津木告別「童趣」

一般人對宇津木的設計風格定義為童趣稚氣，當年mercibeaucoup, 甫面世，怪趣圖案除了吸引少女們鼎力支持外，OL、中女亦爭相入手：無他，說穿了這樣的稚氣其實也非常適合師奶，一如16歲少女無須刻意而為包裝自己成春春少艾，只有上了年紀的中女才想抓住青春的尾巴。

不過這樣的「師奶味童趣」在宇津木身上，又可以說是某種童心未泯的堅持：宇津木2000至2005年間主理FRAPBOIS，作為一名三十幾四十歲不折不扣的中女，她以「The clothes of the adult who is not the adult」為槪念執掌品牌設計，2005年春夏系列為宇津木在FRAPBOIS的完整告別作，系列中誇張毛毛球頭飾加上七彩繽紛設計，算是堅持了設計師最初成立品牌的初心。



2007AW「真菌」系列：

其後宇津木離開FRAPBOIS，成立mercibeaucoup,，早年品牌每季總有着奇奇怪怪的主題：如2007年「真菌」系列、2011年「海洋世界」系列等，怪趣插畫加奇異剪裁，有如為成人而設的童裝服飾。

2011AW「海洋世界」系列：

+ 11 + 10 + 9

這樣Kawaii的mercibeaucoup, ，在十多年前行經大I.T時總放在當眼處，香港兩間專店也人頭湧湧，加上很多星級捧場客，人氣高企；不過時移世易，潮流不再興這類日式可愛風，而品牌風格也作出改變，逐步由「童裝」長大成人：2017年mercibeaucoup,以「New Merci」為題，設計告別品牌往年的活潑可愛，強調實用易襯。此後品牌逐步揮別「童趣」風格，說實話，轉型後的mercibeaucoup,對平實的日系時裝愛好者而言實在是不二之選，只是當宇津木童真不再，似乎也代表了mercibeaucoup,往年的風格已死。

2017SS 「New Merci」系列：

+ 4 + 3 + 2

出走是為了回來？

設計師出走自己創立的品牌，其實不時發生。Jil Sander、Hulmet Lang離開己同名牌、Martin Margiela與Maison Margiela分道揚鑣、Nigo拋下A Bathing Ape等，例子多不勝數， 不過按照宇津木往績加上instagram暗示，這次設計師很可能不久就會帶着新品牌兼新設計回歸。當年宇津木毅然離開如日中天的FRAPBOIS，帶着兒子旅行半年，走過非洲大地一趟，便火速回歸投身成立mercibeaucoup,。這次宇津木再度出走，已表明會繼續時裝創作，至於往後設計師會否回歸童稚風格，還是繼續mercibeaucoup,近年的日系中性風，就要拭目以待。

重溫宇津木FRAPBOIS 2005SS告別作：