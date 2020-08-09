【AURALEE】一期一會聯乘New Balance　新鞋登場為網店打響頭炮？

日本品牌AURALEE最近極之活躍。停不了的新搞作：新網店、新SS21系列，更重要的還是和New Balance合作的聯乘新「FuelCell Speedrift」。

AURALEE和New Balance再度聯手，推出「 Speedrift」聯乘鞋款。（AURALEE）

AURALEE素來低調，絕非熱衷於聯乘噱頭的品牌，不過要數AURALEE近年的聯乘「常客」，New Balance必然榜上有名：去年3 月，New Balance Tokyo Design Studio首度找來AURALEE，雙方合作為大家帶來一雙全新「RC_2」聯乘鞋款；今年年初，New Balance和AURALEE再度推出「Comp100」。每次合作，鞋款除了貫徹AURALEE的簡約風格，用料上同樣秉承AURALEE的考究作風：雙方第一對聯乘「RC_2」，鞋身採用牛皮和防裂尼龍質料，內側則結合 Gore-tex物料，造工相當精細，至於其後的「Comp100」亦毫不吝嗇用上毛絨粒面和皮革物料，精緻重塑這對1978年面世的經典。

重溫AURALEE和New Balance過往聯乘：

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這次AURALEE和New Balance再度聯手，選擇以今年面世的「FuelCell Speedrift」鞋款為藍本，將AURALEE的美學搬到New Balance新世代跑鞋當中。AURALEE再度聯乘New Balance的消息，其實可以回溯至今年6月的網上巴黎時裝週。當時AURALEE在線上發布全新SS21系列，騷上可見AURALEE一貫日系簡潔設計，較特別的是品牌在往年常見的大地色調中加入Pastel Color，選用上有機物料，打造一系列Oversized易襯單品。SS21設計還是AURALEE的一貫悠閒風格，而當時模特兒腳上穿着New Balance，似乎預視了AURALEE和New Balance這次的合作。不過受疫情影響，各大時裝週搬上網上舉行後討論度大減，當時有關新聯乘的消息，亦未有引來特別關注。

AURALEE SS21時裝騷上模特兒亦有穿上New Balance。（AURALEE）

一覽AURALEE SS21系列：

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這次雙方聯乘以「FuelCell Speedrift」為基礎設計。New Balance的「FuelCell」系列自去年起迎來不少革新，鞋底改用上輕量橡膠底，同時在中底注入液態氮，加強跑鞋回彈。至於這款「FuelCell Speedrift」，強調跑鞋機能性外，同樣強調輪廓流線設計，就連鞋面上的「NB」字樣亦特別設計成帶有直線間紋，展現動感。至於這次和AURALEE聯乘，鞋款除依然保有原來的Logo設計特點和機能性外，設計用上AURALEE擅長的Monotone簡潔配色，共推出黑色、米白兩款。鞋身材質則一貫AURALEE的考究，選用三層物料結構，面層特別用上半透明的防撕裂材質，大玩機能物料。

點擊看「FuelCell Speedrift」聯乘鞋款設計細節：

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這次和新聯乘鞋款一同來襲的還有AURALEE的新網店。網站已於8月4日開張，部份AW20系列單品亦正式登陸網店。至於這對重磅New Balance聯乘，更即將於8月15日網上發售，售價為24,000日元（約1,717港幣），實行為品牌網店打響頭炮。