【KITH】第5季聯乘可口可樂　再夥拍Pendleton將美國古工藝街頭化

作為流行文化大國，美國歷史上出現過的經典品牌多不勝數，但如何將古老的東西歷久嘗新，征服每一代年青人的心，絕對不是簡單的學問。 聯乘之王KITH向難度挑戰，將兩個美國百年老字號合作帶來三方聯乘，把傳統文化混入街頭時尚中。

短短9年間，KITH已成為美國街頭文化中的霸主。（KITH）

要保持一個品牌的歷久常新，搞聯乘合作絕對是一個最穩打穩紮的商業手段，就好像今年夏天即將入第5季合作的KITH × COCA-COLA，無疑是當今美國潮流界一個取得大成功的商業案例。

雖然Ronnie Fieg於2011年才成立KITH，但短短九年之間，已深明借助經典老字號來提升自身地位的道理。這些年來KITH曾合作過的經典美國單位，包括了COCA-COLA、Bergdorf Goodman、Disney、Looney Tunes、The Godfather等等，當中尤以KITH × COCA-COLA系列最為成功，基本上每季都有合作，長做長有。

踏入第5季，KITH × COCA-COLA亦帶來全新驚喜，就是邀請美國經典羊毛品牌Pendleton合作。（KITH）

設有別注商標。（KITH）

踏入第5季，KITH × COCA-COLA再次帶來新驚喜，加入美國經典羊毛品牌Pendleton合作，打造三方聯乘系列，絕對是兩大「人瑞級別」品牌的世紀碰面。事關COCA-COLA和Pendleton同19世紀陳年老字號，前者源於1886年，後者歷史更悠久，早於1863年誕生。

Pendleton故事源於Thomas Kay，他於1863年成立THOMAS KAY WOOLEN MILLS羊毛製品公司，打造毛絨服飾外，更生產專針對美國西部印地安原住民文化的毛毯，每塊毛毯都印滿各式各樣印第安圖騰，不但深受原住民歡迎，連他們酋長Chief Joseph也指定選用，至於那些開發西部的鐡路工人和生意人，也總是披着Pendleton的Blanket在外過活，要知道那是一個沒有羽絨和睡袋的時代呢！優質保暖的毛毯，就成為了舊時代美國人生活中不可或缺的一部份。

從Pendleton毛毯的圖案中取材，將印第安圖騰注入到恤衫、衞衣與運動短褲當中。（KITH）

當中尤以別注版Blanket最為注目，反其道而行地省卻了傳統印第安圖騰，並將KITH和COCA-COLA的招牌標記印在其中。（KITH）

同場尚有與Converse合作推出的別注球鞋。（KITH）

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今次KITH × COCA-COLA × Pendleton三方合作，Ronnie Fieg一方面從Pendleton毛毯的圖案中取材，將印第安圖騰注入到恤衫、衞衣與運動短褲當中；另外又委託Pendleton工場，打造一系列招牌羊毛服飾，當中以別注版Blanket最為注目，大膽破格地省卻了傳統印第安圖騰，反其道而行將KITH和COCA-COLA的招牌標記印在其中，概念或許簡單，卻表現出來的注目度和話題性已足夠地厲害，這正是具歷史地位品牌無可匹敵的珍貴所在，一般品牌想學也學不了。