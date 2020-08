米奇變千手觀音？K11 MUSEA聯乘藝術平台　迪士尼角色Pop Art藏品

K11 自成立以來一直將零售和文創結合,疫情當下,集團上星期就和洛杉磯當代藝術博物館(MOCA)合作,推出以Andy Warhol、小野洋子等9位當代藝術家作品製成的口罩。 最近,K11 MUSEA再帶來了另一潮流藝術項目「Pop Infinity」,商場和新興藝術平台APPortfolio合作,送上下田光、Katherine Bernhardt等新晉藝術家的創作,將迪士尼經典角色改頭換面,除了耳目一新的視覺衝擊,也甚具收藏價值。

K11 MUSEA帶來了另一潮流藝術項目「Pop Infinity」。(K11)

近年,不少經典卡通角色和藝術家的合作企劃,都由APPorfolio這藝術平台參與策劃。在香港談藝文,難免予人離地之感,不過APPortfolio的拿手之處正正在於將藝術創作變得「容易入口」。去年,Daniel Arsham推出的石化米奇老鼠限量雕塑,以及空山基聯乘X-LARGE的《ROBOT GORILLA》,也由APPortfolio一手促成,務求將藝術創作和流行文化結合,而此兩次限量聯乘雕塑作品,如今依然有價有市。

至於這次K11 MUSEA 和APPortfolio聯手策劃「Pop Infinity」項目,亦離不開將藝術創作和流行文化結合。項目花了兩年時間籌備,展方除了自家創作《Snow Angel Mickey》展品,亦找來下田光、Katherine Bernhardt、David Flores、Estudio Campana、天明屋尚、小泉悟、Philip Colbert等各地藝術家,將米奇老鼠、高飛,《小木偶奇遇記》主角Pinocchio等迪士尼經典角色重塑成藝術品。

今次「Pop Infinity」項目的合作陣容中,不少藝術家均曾跨界至潮流文化領域,如David Flores就曾與Vans、BE@RBRICK等推出聯名商品;ESTUDIO CAMPANA則曾將KAWS公仔創作另類家品。

除此之外,這次合作名單同樣不乏港人熟悉的名字:下田光和Katherine Bernhardt。無獨有偶,兩人均曾於去年來港展出作品。下田光上年以「Can Pop Art Show the Way to Nirvana」為題,首度來港舉辦個展,這位日本藝家的作品一直深受動漫文化影響,以鮮艷色彩描繪人生黑暗和痛苦。這次他帶着《MIKKI》雕塑來到K11 MUSEA,充滿下田光一貫絢爛動漫格調,將一對卡通「Bling Bling眼」搬到米奇老鼠上,延續其成人童趣風格。

下田光《MIKKI》(K11)

至於Katherine Berhardt去年來港和本地街牌CLOT合作,配合品牌與Nike聯乘系列舉行Pop-Up畫展。其畫風經常被形容為「幼稚園水準」,送上未經修飾的稚氣,這次藝術家為展覽創作的《What’s Up》雕塑,同樣可見藝術家將天真傻氣的筆觸帶到米奇老鼠身上,極之可愛。

Katherine Berhardt《What’s Up》(K11)

「Pop Infinity」由即日起至9月6日以線上形式展出,大眾可到K11 MUSEA網站以全景虛擬體驗技術欣賞不同創作。至於一眾展品將於8月15日及8月22日分兩階段於APPortfolio及K11官網發售,大家有興趣不妨到官網了解更多詳情。

「Pop Infinity」項目作品可以線上多角度慢慢欣賞(K11)

K11 MUSEA x APPortfolio 「POP INFINITY」藝術項目

日期: 即日至2020年9月6日

網址: www.k11musea.com/happenings/pop-infinity-1