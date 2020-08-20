盤點今夏夏威夷Aloha Shirt　傳統品牌、Wacko Maria變奏，還有…

說到今年夏年必備單品，相信一定不可缺少夏威夷恤，這類曾被視作老土大叔之選的設計，終於征服潮流界，不同價位、風格各異的時尚品牌，不約而同推出夏威夷恤，還有女裝，令這設計同時俘虜男女潮人的心。

溫故知新，夏威夷恤（Hawaii Shirt、Aloha Shirt）之所以成為炎夏之選，跟其物料不無關係，夏威夷的陽光與海灘舉世知名，熱是意料中事，當地傳統的夏威夷恤以 100% Rayon製造，穿上後能保持涼透心的清爽感覺，與此同時又有手感柔順和輕薄挺直這兩大優點，難怪深得夏威夷人的歡心。

Two Palms夏威夷恤是Made In Hawaii（HOAX）

夏威夷恤Made In Hawaii當然是最理想，Two Palms是當地出品，本身是1989年開設的家族經營服飾店，到了2000年才擴展業務成立同名服裝品牌，最先只是在小型倉庫自家印制布料的少量製作，現在已發展成跟迪士尼、日牌Urban Research等聯乘的知名夏威夷恤品牌之一。經過了二十年發展，Two Palms仍堅持於家鄉夏威夷生產，格價亦極之實惠；圖案方面，Two Palms有很多不同色彩和設計，有鮮艷繽紛又有相對平實的，物料上

除Rayon外，也有易於打理的Cotton版本，迎合不同的需要。

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日牌Wacko Maria，除了主打軍事、機車等元素外，夏威夷恤也是品牌每季必備的定番，圖案既有傳統Hawaii風，更有品牌最愛的浮世繪、「天國東京」等濃厚東洋色彩的設計，甚至會不定期跟不同藝術家推出別注版本，有Raggae音樂之王Bob Marley、Pop Art鬼才Jean-Michel Basquiat這兩位已故大師，也有Rap-Metal樂隊Rage Against The Machine、Cult大導演Jim Jarmusch、紋身藝術家Tim Lehi、Graffiti組合Neck Face等等，令夏威夷恤添加藝術、街頭文化等多元化風格，跟別的品牌出品不一樣，是很Wacko Maria的Trademark。

Wacko Maria跟Rap-Metal樂隊Rage Against The Machine聯乘夏威夷恤，絕對是顛覆傳統。（Wacko Maria）

按圖看更多Wacko Maria破格夏威夷恤設計：

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另一方面，Neighborhood的重型Hardcore、Dolce & Gabbana的50年代懷舊、NIPOALOHA的生活化幽默，也是重構夏威夷恤設計的好例子，各自各精彩。

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如前文所說，夏威夷恤不再是大叔的專利，不少少女品牌也有推出夏威夷恤，這潮流在日本尤其熾熱，Snapshot中常見女生以Loose Cut的牛仔褲、Chino來配襯夏威夷恤，營造輕鬆自然的中性夏日風情。