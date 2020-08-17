【Converse】不讓Nike專美　最新Rivals系列完美發揮拆解重構美學

由於Converse與Nike是「一家親」之故，如果大家能細心觀察的話，就會發現這兩大品牌近年好些設計方向和理念，都是一脈相承。

將Swoosh斬成兩半的Air Force 1。（Nike）

最明顯例子，是兩大品牌近來都熱中於以解構主義概念造鞋，尤以將Logo商標拆解與重構的研究最為着力。先說Nike方面，自上年開始一直以Air Force 1為實驗品，多次將鞋面上標誌性的大剔Swoosh商標，進行各式各樣實驗改造，Swoosh被斬成兩半、或將Swoosh剔向下調到近鞋踭的水平位置，甚至將整個大剔剷走，變成空白，種種創意都為Air Force 1打造出前所未見的新形象。

sacai × Nike即將登場的VaporWaffle。（SNEAKERNEWS）

回顧Nike與sacai合作的歷代聯乘作，同樣在解構Swoosh Logo方面盡情發揮，無論是初代的Nike LD Waffle、緊隨其後的Blazer，還是今秋即將到來的VaporWaffle，鞋身均採用了Double Layer Swoosh式樣的設計，十分特別。更久遠的sacai × Nike Air 95，則嘗試省卻AM95傳統既定的鞋帶設置，讓球鞋變成Slip-on模樣，全都給人耳目一新之感。

眼見「大哥」如斯出色，「細佬」Converse也絕不失禮。早在上年為紀念All Star鞋款面世一百周年，而特別啟動All Star 100系列中，一對以環保Tencel為主物料的All Star，Converse設計團隊就特意效法Nike，將鞋側和鞋後踭的Logo商標進行大改造，解構成上下左右不對稱的模樣，引來各方注目。

All Star 100系列中的其中一對別注球鞋。（Converse）

Converse推出全新Rivals系列Chuck 70，各售$539。（Converse）

來到今年夏天，Converse再乘勝追擊，推出全新Rivals系列，利用顏色、圖案和材質之間的混搭，構成強烈對比，為歷史悠久的All Star Chuck 70迎來新變化。第一批Rivals系列分別出了兩大版本的Chuck 70，留意跟上述All Star 100鞋款不同，今次系列的解構主來得更鮮明，除了鞋側和鞋後踭Logo分別經過解構外，就連鞋身以至鞋跟也是經過拆解才拼湊出來。

白 × 米色版本。（Converse）

白 × 黑色版本。（Converse）

白 × 米色版本一律以帆布作為主物料，並錯位拼接，概念特別強容易配襯。另一款白 × 黑色版本則有更強視覺效果，物料拼合也以難度更高的白色皮革 × 黑色帆布形式進行，其設計心思之細密和大膽，直逼日本製鞋大師Mihara Yasuhiro的境界。