集體回憶 ｜VELVET重塑溶解衣服　憶起UNDERCOVER 04年巴黎輝煌史

十多年前的UNDERCOVER，絕對是如日中天！

UNDERCOVER SS04 LANGUID Collection。（Livingly）

提起高橋盾主理的UNDERCOVER最光輝時刻，年輕一輩或許想起他與Nike合作的GYAKUSOU，或者與VALENTINO的聯乘系列，然而對較資深的潮流愛好者而言，真正讓世人見證UNDERCOVER風采，其實是2003年，事關高橋盾那一年10月於SS04季度的巴黎時裝周裡，發表名為LANGUID的溶解服飾系列，世界自此改變！

年青時代的高橋盾（右二；grailed）

UNDERCOVER誕生於1994年，視為裏原宿文化開山立派品牌之一，起初就如同期的GOODENOUGH、A Bathing Ape、NEIGHBORHOOD一樣，都是以年青人街頭文化作依歸，與高高在上又工藝行先的巴黎時裝周，仍然風馬牛不相及，真正改變日本時裝格局的，還是靠偉大的川久保玲。

SS03季度於巴黎時裝周發表名曰SCAB的系列。（Livingly）

自90年代中期開始，這位COMME des GARÇONS設計師對年青的高橋盾鍾愛有嘉，UNDERCOVER設計的MA-1 Jacket叫川久保一見鍾情，更曾經有意購買UNDERCOVER的一雙鞋子（相傳高橋盾最後直接送給川久保，以表尊重），後來更發展成亦師亦友的關係。如是者到了2000年代，川久保玲鼓勵高橋盾走向國際舞台，並終於在2002年首度以UNDERCOVER名義，於SS03巴黎時裝周發表SCAB的系列，開始引起西方時裝從業員的興趣。

Stanley Kubrick傳奇作品《The Shining》中的「雙生兒Twins」。（The Shining電影劇照）

每對Twins都有分為正常與不正常的版本。（Livingly）

不過，當真讓UNDERCOVER熱爆全球的，還是SS04的LANGUID。那季高橋盾從美國導演Stanley Kubrick傳奇影作《The Shining》中的「雙生兒Twins」身上獲得靈感，將LANGUID系列構置成26對雙生兒Models，表面上每對Twins的衣服形象十分相似，但細心觀察，則會發現原來每對Twins皆分為正常與不正常版本，正常版本穿上剪裁筆挺，用料光鮮的典型衣服；然而不正常版卻是依據正常版本服飾進化成的瘋狂變奏，剪裁七零八落，既激進也前衞很多，更重要是每件衣服都造得溶溶爛爛，有如弄進洗水機作分解一樣，正是這種入型入格的妙常天開，使UNDERCOVER的LANGUID每件溶解衣服被全球時裝人搶購一空，當中尤以印上New York City與青蘋果的溶解Tee款最為矚目，在當時的香港，擁有一件絕對是潮流人的身份象徵。

but beautiful系列作品。（Carousell）

承接LANGUID，but beautiful I、but beautiful II和Art & Craft等季度，亦能夠繼往開來，將高橋盾的溶解美學發光發亮，成為出一代時裝人的集體回憶。

圖中男子正是Brett Westfall（matandme）

東京古着神店VELVET重塑溶解Tee精髓

可惜時易世勢，在這個美式頭街和機能風當道的世代下，UNDERCOVER LANGUID這種具龐克和後現代主義的美學設計，近年已買少見少，然而位於東京下北澤的知名古着單位VELVET，最近就忽發奇想，找來美國插畫藝術家Brett Westfall合作，打造聯名服飾系列。雖然Brett Westfall名字陌生，但原來他一直與時裝界淵緣甚厚，早在COMME des GARÇONS仍策動Guerrilla Store游擊店的時代，他曾獲得過CDG邀請，推出聯乘Tee款，由Brett Westfall設計圖案再人手模印而成，十分特別。

背部設定可見到溶解效果加染色效果都極其明顯。（VELVET）

+ 4 + 3 + 2

今次VELVET × Brett Westfall的聯乘服飾系列，除有正常剪裁T-shirt和多款Patch Hats外，最矚目者一定首推一系列Hand Dyed Boro T-shirt莫屬。首先，每件衣服的顏色，全以人手方式紮染而成，再將Westfall設計的貓、鹿、馬、鶴等圖案，以人手模印方式印到Tee上，考手工之餘，亦確保獨一無二。

《WESTFALL》×VELVET “cat” T-shirt ¥11,000+tax。（VELVET）

《WESTFALL》×VELVET “deer” Patch Hats ¥12,000+tax。（VELVET）

更重要的是整批Boro T-shirt都加入了洗衣機重磅水洗的過程，基本上令每件衣服被弄得支離破碎，左右變形，之後再經人手進行披口、撕扯等修飾，使到衣服變得「血肉模糊」，完全表現出16年前UNDERCOVER溶解Tee的精髓，重塑一眾8、90後的集體回憶。