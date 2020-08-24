【SOULIVE】藍染專家無聲結業　這「visvim二世」為何突然倒下？

疫情下東京奧運前路茫茫，本來已經不甚好的日本經濟勢必雪上加霜，如無意外，將會有愈來愈日本品牌無奈結業，實在可惜。 據知情人士透露，日系時裝愛好者熟識的日牌SOULIVE，已經在今年年初無聲無息地結業，叫人意外。

SOULIVE結業了。（Clutch Cafe）

JAPAN BLUE CO.,LTD.旗下品牌。（JAPAN BLUE CO.,LTD.）

SOULIVE創立於2013年，屬岡山倉敷兒島市著名藍染集團JAPAN BLUE CO.,LTD.旗下，即桃太郎和JAPAN BLUE JEANS的同門品牌，不同於桃太郎以American Casual硬橋硬馬牛仔褲文化作為主調，SOULIVE主打更前衞的當代藍染文化。

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SOULIVE繼承日本四國德島縣阿波藍染，以及本州北部青森縣藍襤BORO工藝，再將這些日本傳統，結合到美式或印第安文化之中，如斯東西服裝文化的融合，當然吸引，不過卻惹來抄襲嫌疑，被批評為「visvim 2.0」，事關SOULIVE許多服飾的衣版，都被跟中村世紀的品牌同出一轍，無論是藍染拼貼Bandana羽織，定還是拼貼Puffer Vests，其相似程度，都令visivm Die Hard Fans嗤之以鼻。

藍染MA-1 Jacket是SOULIVE招牌大作。（SOULIVE）

（SOULIVE）

不過，因只是visvim四分之一售價，加上日本製造的市場定位，令到SOULIVE在日本國外獲得不少消費者青睞。再者，將品牌全然比喻為向visvim致敬，也甚不公道，只因SOULIVE設計團隊這些年來也開發出不少新穎設計，最矚目的首推一系列藍染製MA-1 Jacket，以1950年代初版的MA-1作原型，採用美國化工公司DuPont的Nylon 66尼龍物料製造，原汁原味的同時，卻別開生面地將天物藍染物注入尼龍面料之中（及後也研發出其他染色的版本），內襯部份也加了印有腰果花圖騰的藍染布塊，將平常不過的美式軍褸﹐一下子變成極具和風味道之工藝作品，令西方人眼界大開。

SOULIVE的網站原來老早就結束了。（SOULIVE）

發展到上年，更突然將SOULIVE作所謂的Re-branding，更換了設計師，並改名為Setto Indigo Label。（clutch-cafe）

可惜事與願違，就算SOULIVE走訪世界各地不停參與Trade Show開拓國際客源，獲得不錯迴響也好，品牌在日本本土的銷情向來一般，令母公司JAPAN BLUE CO.,LTD.一直將大部份資源投放在桃太郎和JAPAN BLUE JEANS這些較賺錢品牌上。事情發展到去年，更突然將SOULIVE作所謂的Re-branding，更換了設計師之餘，還改名為Setto Indigo Label，可惜出品只是換湯不換藥，和舊作無甚分別，依然提不起本土消費者的興趣。如是者，JAPAN BLUE CO.,LTD.於今年年初無奈地將品牌結束，並改動成一個名為Setto的女裝品牌，設計清一色主打如45R般的知性女生設計，以往主打的藍染古典民族風不再復見，招牌的藍染MA-1 Jacket，更成為絕唱，令人婉惜。