【暴雨】3種比Gore-Tex更遠古防水物料　至今仍為時裝人遮風擋雨

【暴雨】天文台預告未來數日雨勢仍然頗大，雖然未能肯定會否發出暴雨警告，但大家都要做好遮風擋雨的準備，除了雨傘，一件防水褸同樣是雨季的救星。



時尚圈對防水服飾的研發從沒間斷，當Gore-Tex已成常態時，一些比這科技更早出現的物料，卻原來歷久常新，現在一起溫故知新。



現代人聊到防水衣物時，幾乎可以不假思索地回答出「Gore-Tex」，彷彿它已經是「防水衣物」的同義詞。然而大家有沒有想過，在發明Gore-Tex之前，那些年的型人是如何抵過一個個滂沱大雨，保持身體和衣物的乾爽呢？今次為大介紹以3種「前Gore-Tex」年代物料，即使防水性略遜色於當代設計，卻能帶來比現今科技物料更優雅的造型。

Waxed Cotton



近年上蠟帆布料（Waxed）有復興的趨勢，不過原來這種布料，相傳可追溯至古埃及年代的水手。當年的古埃及水手們，發現把魚的油份和脂肪塗到船帆上，能夠為航海時帶來更好的穩定性。後來水手們把棄置的船帆，拆解後重新拼接縫補，成為後來上蠟帆布外套的雛型。

防水老字號Barbour與時並進，不斷跟潮流品牌聯乘，最新有美國街牌NOAH合作Popeye別注。（Selfridges）

至於現代的上蠟帆布外套，則見於上世紀初至中旬，通常是使用石蠟油，最著名品牌應該數英國的Barbour外套。在那個防水物料選擇不多的年代，上蠟外套成為不少獵人和農夫，而甚至是電單車騎士必備的戶外工作外套。



按圖看其他Barbour聯乘設計：

60/40



60/40 Mountain Parka成了Sierra Designs的定番設計（Sierra Designs）

對於戶外服飾有認知的讀者，不可能不認識的60/40 Mountain Parka，這是來自美國Sierra Designs在60年代的創新產品。在那個年代，戶外運動愛好者要接受的挑戰，絕不比今天來得少，可當年沒有任何布料，能兼備抗水與透氣性；因為如果缺乏透氣性，防水性再高也是枉然，只會換得抵得住外面大雨，外套裡卻因為悶熱，而瘋狂下小雨、狂飆汗的慘況。

Sierra Designs的60/40 Mountain Parka是經典山系設計（Rakuten）

羅拔迪尼路在電影《獵鹿者》（The Deer Hunter）穿上60/ 40 Mountain Parka（電影劇照）

在60年代末，布料供應商 Arthur Kahn發明一種新的布料，使用60%棉料和40%的尼龍混合，使布料紮實之餘，更具備防風，防潑水和高透氣度的特性，Sierra Designs即使用該布料製作成經典四口袋、連帽外套60/40 Mountain Parka，直至今天仍是各大戶外運動服飾品牌的參考對象。

Ventile



音樂人Liam Gallagher跟Nigel Cabourn合作的Smock Parka，也用上Ventile物料。（Nigel Cabourn）

Ventile相較於以上兩種布料冷門，卻是一種發源自上世紀中旬，有近八十年歷史的防潑水物料。這種百份百全棉的布料，使用長纖棉製作，並使用高密度的織造方式，而因為特殊的編織方式，使布料有抗水濕濕的功能。雖然不是完全防水，但即使外套被淋濕，仍然比傳統的綿製外套有更優秀的天候防護性，是當年英國皇家空軍愛用的布料。

只是因為Ventile的生產成本高昂，後來連英軍也改用Gore-Tex等布料，也是導致布料冷門的原因。來到今日，也通常只有在高價的西裝外套、長身外套上才看得見，像是著名工裝品牌Nigel Cabourn，就有推出Ventile的物料。另外也有小部份的戶外品牌，例如Tilak和Klattermusen等，也將這種古老的布料，用於現代的戶外服飾上。