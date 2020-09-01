【ROLEX 2020新錶】大熱Submariner外　斯文Datejust展現低調美學

ROLEX剛發布2020新錶，雖然疫情下Baselworld延期，但勞力士始終是勞力士，線上發布新錶設計仍然引來全城關注。 除了Submariner這熱門運動型號外，近年愈見受歡迎的斯文款Datejust，今年也迎來革新。

ROLEX每次發布新設計，錶迷首個著眼點必然是好賣又好炒的運動款，今年Submariner以全新不同配色的外圈上場，相信錶店又會有長長的Waiting List。

相比下，ROLEX斯文款式不會炒到天價，不過近年的確開始多了年輕錶迷留意，特別是時尚界別，都愛以斯文勞力士來配襯日常穿搭，像DIOR主帥Kim Jones就是Datejust的擁躉，他將自己的腕錶交給友好訂製，鑲上鑽石，不是Hip Hop風格般浮誇，反之換來低調的奢華。

DIOR主帥Kim Jones是ROLEX Datejust用家（032C）

我的個人風格指標是穿黑色，就像一種制服，意味著我毋需再考慮該穿甚麼。我通常會搭上鑽石頸鍊和ROLEX，像由我好友 Eden 客製的鑲鑽Datejust，這枚是很有話題性的單品，但又不會太大或太多。 Kim Jones

ROLEX 2020年四款Oyster Perpetual Datejust 31（ROLEX）

2020年ROLEX多款Datjust新品中，最耀眼是設有特大VI羅馬數字的茄紫色錶面，將外圈鑲有46顆圓形鑽石配合蠔式錶殼，如同Kim Jones所說的一樣，「不會太大或太多」可惜這設計只有31mm，只適合女生和纖瘦的男生，假如有34mm更甚是36mm、41mm等中大Size，那就更Perfect。

ROLEX 2020 Oyster Perpetual Datejust 31茄紫色錶面 $ 125,300（ROLEX）

另外，18ct白色黃金三角坑紋外圈設計，共有薄荷綠色、白色與深灰色太陽光線效果三種不同顏色的錶面，同樣是ROLEX Datejust的貴氣簡潔之選。