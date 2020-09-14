Church's聯乘Noir Kei Ninomiya合作造鞋　川久保玲精髓滲透其中

雖然不算大紫大紅，但其實COMME des GARÇONS旗下的設計師Kei Ninomiya自出道以來，也一直算是穩步上揚，來到今個秋冬季，Noir Kei Ninomiya更終於迎來首個自家鞋履支線系列。

Church's × Noir Kei Ninomiya首度合作，全球潮流界高度注目。（church-footwear）

設計師二宮啟為了打響頭炮，Noir Kei Ninomiya FW20的鞋具系列可謂野心勃勃，第一擊就找來大名鼎鼎的百年老牌Church's合作，打造Church's × Noir Kei Ninomiya聯乘系列，推出合共6對的女裝皮鞋作品。

歷史悠久的Church's。（church-footwear）

誕生自1873年的Church's源自英國，一直以英製「Made in Northampton」而自豪，不但是British Boot, Shoe and Allied Trades Research Association的創會成員之一，更不缺權威貴支持者，例如前英國首相Tony Blair在出任首相的10年間，就例必會穿上Church's 招牌黑色310 Brogues皮鞋，出席一年一度的首相答問環節Prime Minister's Questions。而前占士邦Pierce Brosnan，也是品牌的支持者。

說實話Prada Group過去多年來的不少收購項目都難以稱得上成功，Church's算是少數的例外。（GETTY）

+ 5 + 5 + 5

可見歷年來Church's也一直與紳士文化圈關係深厚，然而從前與女裝和時髦的潮流世界，其互動則較少。真正開拓潮流路線的里程碑，在於1999年，那一年意大利Prada Group大舉進行收購戰，收購Helmut Lang和Jil Sander等前衞品牌外，也收購了Church's這間皮鞋老字號，自此Church's漸漸走向了變革路線，銳意開拓女性市場和潮流皮鞋款式，最經典的創作，就是將鍋釘元素，注入到Church's經典Brogues、Loafers或Chelsea Boots的皮鞋款式之中，將正宗英倫皮鞋工藝，與英倫龐克文化相互結合，起初或許是小試牛刀，但現在經已「妹子大過主人婆」，成為Church's在時裝世界最搶手的鞋款設計。

純鍋釘款皮鞋的釘飾排序，別開生面地以花形結構作佈局。（church-footwear）

發展至今，Church's開發更多Collaboration企劃，2018年就接受VETEMENTS邀請，推出聯乘系列，打造出史上最具街頭風味的Church's皮鞋。而今次更將目光擴展到東方，夥拍Noir Kei Ninomiya展作合作，FW20第一擊即以Church's近代大熱的鍋釘，和經典皮鞋型號Shannon 12作為主題，甫一推出就已引起高度關注，短短一日之間，許多單品已呈Sold Out狀態。

Shannon 10 X Noir Kei Ninomiya Polished Binder Derby Stud Black €840。（church-footwear）

Shannon 11 X Noir Kei Ninomiya Polished Binder Derby Stud Black €990。（church-footwear）

鍋釘皮鞋於近代的Church's就一直存在，但Noir Kei Ninomiya設計團隊仍然成功為鍋釘皮鞋帶來極緻的創意，今次的作品，其用料、結構乃至排列的裝飾手法，都堪稱Church's史上最精緻的作品，三款皮鞋設計之中，純鍋釘款皮鞋的釘飾排序，別開生面地以花形結構作佈局，異常優美；至於另外兩款鞋作更打破鍋釘局限，以更誇張激進的安全別針作主元素，先將數以十計的安全別針裝置在鞋面之上，繼而以職人巧手，裝飾成不同的外觀，或呈平面或呈立體，紅色嬌艷奪目，黑色前衞過人。果然Miuccia Prada與川久保玲兩大鬼才旗下品牌結合在一起，衍生出來的前瞻性著實非同小可。