【先撩者賤】Kanye West嘲笑PUMA設計　但自家YEEZY又好得哪裡？

Kanye West領軍的adidas YEEZY BOOST，的確曾經風光過，不過那是在2015年的事，現在？送都不要了吧？

笑人家設計垃圾的同時，他們兩夫妻的時裝品味又好得去哪？（GETTY）

I am the head of adidas ... I will bring adidas and puma back together and bring me and jay back together ... all pumas designs are embarrassingly trash but I will personally design puma and adidas and make everything ok — ye (@kanyewest) September 18, 2020

話說Kanye West近年受老婆Kim Kardashian啟發，總愛失驚無神博出位。繼早前高調宣告參選美國總統，最後卻不了了之扮無事發生之後，昨日又不甘寂寞，於個人Twitter高談闊論，稱自己是adidas的首腦「I am the head of adidas」之餘，更會致力將adidas和PUMA兩大品牌重修舊好，原因是實在對PUMA那些令人尷尬的垃圾設計「Pumas designs are embarrassingly trash」看不過眼，聲言要為adidas和PUMA兩大系出同門的德國品牌，打造優良作品。

期後又扮死狗道歉。（YE）

鑑於愈出愈騎呢，其實今時今日的adidas YEEZY BOOST已今非昔比。（solecollector）

Kanye West此言一出，立即引來全球哄動，不過大多數人並非欣賞其高瞻遠矚，而是恥笑他的不自量力（雖然第二天立即為自己的失言道歉，但網民明顯不領情），事實上Kanye領軍的adidas YEEZY BOOST，雖然曾經風光過，但那經已是數年前的事，在這個「五年一小轉，十年一大轉」的潮流世界之下，那些YEEZY BOOST 350和350V2球鞋，早已成為普眾大眾去公園晨運或到菜市場買餸才著用的「街坊鞋」，Foam Runner、 YEEZY BOOST 380、YEEZY 700 V3、YEEZY QNTM和YEEZY 451等新作球鞋，卻無以為繼，只偶爾憑藉奇奇怪怪的外觀來嘩眾取寵，對家Nike的Dunk SB或者New Balance 327，聲勢明顯強得多了。

Fenty × Puma毛毛拖，數年前和當時的YEEZY BOOS一樣爆紅，所以adidas有Kanye West，人家PUMA則有Rihanna，都唔知Kanye West為什麼覺得自己的設計一定比人出色。（rack）

PUMA創辦人大哥Rudi Dassler與細佬adidas創辦人Adolf Dassler的恩怨情仇，對時裝史有所認知的人都應該知道，不知道的話，可細看《Duell der Brüder》這部電影。（Film Music Site）

至於被Kanye批評得一文不值的PUMA，雖然在不少Sneakerhead或潮流人心目中，都未必是鰲頭獨占，設計也不見得每次都贏盡掌聲，但以「尷尬的垃圾設計」去形容，卻是荒天下之大謬。遠如PUMA的Suede和Disc等經典不說，其實PUMA近年也不缺風靡全球的好設計，早幾年與Rihanna合作的Fenty × Puma，單單是那些拖鞋和Creeper，在全球銷量經已是數以十萬計。

而近代盛行運動品牌與高級時裝品牌進行聯乘合作，但遠在十多年前，PUMA已老早和Jil Sander、Alexander McQueen和MIHARA YASUHIRO等時裝品牌合作（上年才誕生的PUMA × BALMAIN經已是很後期的事），當中更不缺出色設計。這種與高級時裝領域互動的先見之明，與PUMA在2007至2018年期間，一直由法國精品集團KERING所掌控不無關係（KERING同時也是Alexander McQueen的母公司）。

及至近年，PUMA也不缺高明的商業企劃，與《One Piece》、Karl Lagerfeld、The Hundreds、MCM和R H U D E的Collaboration都引起一定迴響，今個夏天更從Nike手上，簽下巴西足球巨星尼馬成為品牌代言人，可見縱然實力明顯不及Nike和adidas，但今時今日的PUMA，仍然足以獨霸一方，Kanye West與其有時間抨擊他人，倒不如認真照料一下自己那個已風光不再的YEEZY BOOST系列吧。