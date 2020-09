【設計】MoMA開黑膠店　Raymond Pettibon連繫藝術、音樂與時尚

MoMA Design Store雲集世界各地藝術產品,細如文具、大如家具,總之凡是跟藝術相關的,都有機會在店內出現。 最近,MoMA Design Store帶來Pop-Up期限店,今次主角是當被人忽略的藝術品——黑膠唱片。

名為「THE RECORD SHOP」的Pop-Up期限店(MoMA)

這Pop-Up期限店名為「THE RECORD SHOP」,顧名思義是以黑膠唱片為重點,此舉並不令人意外,要知道自從數年前黑膠復興後,銷量一直有增無減,不論新舊樂迷都投入黑膠的懷抱,而最新美國唱片業協會RIAA數據今年上半年的統計,黑膠銷售達2.32億美元,超越CD成為音樂媒介的銷售主流。



唱片封面是迷你藝術品,而不少人首次接觸藝術品,正正是來自唱片封面上的創作。今次「THE RECORD SHOP」以漁翁撒網的方式,網羅Pop、Rock、Hip Hop、Jazz、Indie等各式音樂的唱片,還有Brionvega、TEAC、Denon及 Marshall等品牌的音響器材,實行一站式銷售服務。

說到唱片封面藝術,一定有Andy Warhol的份兒,而這位Pop Art大師的作品,如The Velvet Underground的《The Velvet Underground & Nico》中的香蕉、The Rolling Stones的《Sticky Fingers》的緊身牛仔褲、 Thelonious Monk的《MONK: Thelonious Monk with Sonny Rollins and Frank Foster》的手寫字體;此外還有Yoko Ono為John & Yoko專集《Unfinished Music No.1: Two Virgins》創作的裸體照片封面,這些經典理所當然出現在「THE RECORD SHOP」內。

重點要說的是Raymond Pettibon,這位美國藝術家知名度不及Andy Warhol和Yoko Ono,但他以狂野粗獷筆觸替Punk樂隊Black Flag創作的一系列唱片封面,借用美國上世文學、藝術、哲學、宗教、政治等著名人物的肖像來創作,帶出不一樣的Cult味,而Sonic Youth投向主流唱片公司首作《Goo》,封面也用上Raymond Pettibon作品,這碟在音樂歷史有極重要義意,在Sonic Youth穿針引線下,Nirvana亦一同來到DGC唱片公司,並引爆一發不可收拾的Grunge熱潮,雖然Sonic Youth不屬Grunge體系,但《Goo》一碟卻是打破主流與另類界線的第一章。

Sonic Youth經典專集《Goo》(Wikipedia)

Raymond Pettibon的影響力,亦不只展現在藝術與音樂上。喜愛藝術的Dior Men主帥Kim Jones的藝術家聯乘系列,除了KAWS、空山基、Shawn Stussy、Judy Blame外,還有Raymond Pettibon,他那既Raw且Wild的簽名式風格配合Dior Men服飾,帶來是躁狂的反叛味道,像Sonic Youth一樣,打破了High Fashion與Subculture的界線。