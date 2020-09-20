【設計】MoMA開黑膠店　Raymond Pettibon連繫藝術、音樂與時尚

MoMA Design Store雲集世界各地藝術產品，細如文具、大如家具，總之凡是跟藝術相關的，都有機會在店內出現。 最近，MoMA Design Store帶來Pop-Up期限店，今次主角是當被人忽略的藝術品——黑膠唱片。

名為「THE RECORD SHOP」的Pop-Up期限店（MoMA）

這Pop-Up期限店名為「THE RECORD SHOP」，顧名思義是以黑膠唱片為重點，此舉並不令人意外，要知道自從數年前黑膠復興後，銷量一直有增無減，不論新舊樂迷都投入黑膠的懷抱，而最新美國唱片業協會RIAA數據今年上半年的統計，黑膠銷售達2.32億美元，超越CD成為音樂媒介的銷售主流。



唱片封面是迷你藝術品，而不少人首次接觸藝術品，正正是來自唱片封面上的創作。今次「THE RECORD SHOP」以漁翁撒網的方式，網羅Pop、Rock、Hip Hop、Jazz、Indie等各式音樂的唱片，還有Brionvega、TEAC、Denon及 Marshall等品牌的音響器材，實行一站式銷售服務。

說到唱片封面藝術，一定有Andy Warhol的份兒，而這位Pop Art大師的作品，如The Velvet Underground的《The Velvet Underground & Nico》中的香蕉、The Rolling Stones的《Sticky Fingers》的緊身牛仔褲、 Thelonious Monk的《MONK: Thelonious Monk with Sonny Rollins and Frank Foster》的手寫字體；此外還有Yoko Ono為John & Yoko專集《Unfinished Music No.1: Two Virgins》創作的裸體照片封面，這些經典理所當然出現在「THE RECORD SHOP」內。

重點要說的是Raymond Pettibon，這位美國藝術家知名度不及Andy Warhol和Yoko Ono，但他以狂野粗獷筆觸替Punk樂隊Black Flag創作的一系列唱片封面，借用美國上世文學、藝術、哲學、宗教、政治等著名人物的肖像來創作，帶出不一樣的Cult味，而Sonic Youth投向主流唱片公司首作《Goo》，封面也用上Raymond Pettibon作品，這碟在音樂歷史有極重要義意，在Sonic Youth穿針引線下，Nirvana亦一同來到DGC唱片公司，並引爆一發不可收拾的Grunge熱潮，雖然Sonic Youth不屬Grunge體系，但《Goo》一碟卻是打破主流與另類界線的第一章。

Sonic Youth經典專集《Goo》（Wikipedia）

Raymond Pettibon的影響力，亦不只展現在藝術與音樂上。喜愛藝術的Dior Men主帥Kim Jones的藝術家聯乘系列，除了KAWS、空山基、Shawn Stussy、Judy Blame外，還有Raymond Pettibon，他那既Raw且Wild的簽名式風格配合Dior Men服飾，帶來是躁狂的反叛味道，像Sonic Youth一樣，打破了High Fashion與Subculture的界線。