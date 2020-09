North Face聯乘Hender Scheme｜皮革山鞋當代演繹　顛覆傳統工藝

上星期,日本皮革職人品牌Hender Scheme一連數日於官方Instagram發佈了3張圖片,以都市植物、森木、水泥牆等等背景襯托出戶外品牌The North Face的標誌,作為兩個性質截然不同的品牌即使合作的預告;一星期之後,3個聯乘鞋款終於曝光,作為當今都市機能的熱潮中,一次嘗試將日系傳統皮革產品與當代山系概念融合的實驗性聯乘企劃。

The North Face x Hender Scheme的3個鞋款:

Nuptse Peel Gore、Nuptse Down Moc 、 Nuptse Down Bootie(按圖放大)

今時今日採用各種更輕巧、更強韌、更防水等物料製作的山系商品選擇繁多,所以當看到The North Face跟Hender Scheme這個以日本傳統皮革工製手作波鞋成名的品牌合作聯乘,第一時間是感覺新奇。但其實想深一層,皮革與山系,真的是概念性的新配搭嗎?遠在物料科技尚未發達的年代,皮革這種原始的物料反而一直都是講究實用的山野環境中,一種耐用又可靠的物料,比任何現代新物料的歷史都要長久,只是在時間洪流之間出現了更多替代品,傳統的事物不再是首要選項時,漸漸為人所忘而已,卻絕非什麼新概念。

上星期,Hender Scheme一連數日於官方Instagram發佈了3張圖片,預告兩個品牌的合作。(品牌圖片)

今次這個名為「Things that change, things that do not change.」的聯乘企劃主題,正好點題地形容了這種歷史的進程。皮革製品在現代的山系生活間縱使主流不再,但是傳統的功藝應用在當代的設計上,還是有其獨特的美學與魅力。這種探索「改變與不變」的命題,本來就充滿Hender Scheme的品牌性格味道。

The North Face x Hender Scheme系列:(按圖放大)

3個聯乘鞋款終於曝光(品牌圖片)

2000年由日本設計師柏崎亮(Ryo Kashiwazaki)創立的Hender Scheme,眼見日本皮具品牌大多以保守傳統製造為主流,縱使手功扎實細緻,卻欠缺了時尚的創作力。於是Hender Scheme縱使都是一個主打傳統職人手工的品牌,產品都強調手作的獨特性,卻沒有傳統品牌的負擔。像他們的品牌名字般,將心理學名詞性別基模(Gender Schema)的「G」字首進一位成「H」,寓意走出皮具傳統與性別定型的框框,為逐漸老化的日本傳統手藝,找出當代的時尚面貌。

創立的Hender Scheme的設計師柏崎亮。(品牌圖片)

而數到Hender Scheme的成名作,定必是品牌以皮革定製波鞋的MIP系列;主理人柏崎亮眼見這個年代,因為商業利益等因素,大品牌為求加快消費者更換新產品的速度,工廠量產的時尚波鞋愈來愈不耐用,穿著兩、三年鞋底已氧化,再經典的設計都難以保存,於是因此思考這種消費模式的弊病。逐嘗試參考這些時尚波鞋的設計,卻將部件換成高品質的牛皮、羊皮,拼合在木根鞋底之上,創作「波鞋樣式」鞋款,卻有傳統高端皮鞋的品質,扎實而耐用,講究用家日常補養與使用習慣的品味,當中的反差感,亦令Hender Scheme一鳴驚人。

「波鞋樣式」鞋款,卻有傳統高端皮鞋的品質。(品牌圖片)

時至今日,Hender Scheme的皮革產品更多元化,亦有不少運動品牌反客為主地尋求聯乘合作,將Hender Scheme的理念應用到真正的波鞋上,繼續探索傳統工藝應用在當代不同領域的可塑性。就像今次品牌跟The North Face的合作般,Nuptse Peel Gore、Nuptse Down Moc和Nuptse Down Bootie這3個聯乘鞋款設計既有新派皮革美學的特色,亦兼顧到戶外品牌講究的機能和實用。

Nuptse Down Moc(品牌圖片)

鞋面物料上採用了防水牛皮,拼合環保回收材料包裹,抓地系統上則分別採用了Vibram 186C Megagrip和Vibram2146 Clean Trek外底。Nuptse Down Bootie中更加入了羽絨材質的保暖功能,以上手法的結合,都令系列既有皮鞋的品質,卻又擁有一定水準的戶外機能。明明是傳統的製作,卻沒有任何一絲落後於時代的觀感,作為一次聯乘企劃,能夠充份發揮到兩個品牌的獨特優勢,確實吸引。

