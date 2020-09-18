銅鑼灣新風景│WANDER KAGU新店開幕　主打日牌更提倡韓國機能美學

或許本地經濟前景不明朗，名店、連鎖店生意冷淡，但值得香港人期待的獨立時裝店，還是一浪接一浪，可以告訴大家在未來的數個月，將會有不同的特色時裝買手店，登陸銅鑼灣百德新街和加寧街一帶，繼早前日本代表STUDIOUS之後，今次就輪到原本座落太古城的WANDER KAGU，新分店名曰WANDERS。

WANDER KAGU新分店名曰WANDERS。（攝影：龔嘉盛）

WANDERS主理人Wyman。（攝影：龔嘉盛）

WANDER KAGU這間日系戶外服飾專門店，時裝愛好者應該時有聽聞，但過去真正到訪過實體店的人或許不多：「始終座落在太古城附近的工業大廈高層，對港島東區以外的人而言，的確『不太就腳』。」主理人Wyman如是說。

於是他立心再戰其他地區，「所以在銅鑼灣一帶開設地舖，一直以來都是我們的目標和心願，隨着近來銅鑼灣等旺區租金回落，就膽粗粗放手一博，於加寧街街尾開設分店WANDERS。」

回想數年前內地自由行風行香港的年代，社會經濟表面欣欣向榮，但其實百物騰貴。（hanglung）

回想數年前內地自由行風行香港的年代，社會經濟表面欣欣向榮，但其實百物騰貴，在銅鑼灣等購物旺區，能夠負擔地舖租金的，或許只有大財團的連鎖店、鐘錶珠寶店和藥房而已。而且當中不少店舖，都並非針對香港市民的需要和品味，以從前的百德新街、京士頓街和加寧街為例，近年早已叫香港人陌生。

新店格局，彷如置身日本山系店一樣。（攝影：龔嘉盛）

Wyman眼中的百德新街、加寧街地段，永遠都會是時裝重地，「從前灣仔聖佛蘭士街或上環太平山街也好生興旺，最後卻慢慢退下來，反而百德新街卻憑藉地理優勢和時裝人情意結，仍然Keep住新陳代謝。」

瑞典背包名牌KLATTERMUSEN。（攝影：龔嘉盛）

「當然改變是需要的，以前自由行盛行之時，這地段絕大部份都是單一牌子掛帥的名牌專門店，款式亦只針對內地遊客所喜愛的，這難免叫本地人產生疏離感。」他指隨着社會環境，乃至疫情問題種種因素，再無了期等待自由行已經不設實際，「銅鑼灣所需要的，是更多迎合到香港人品味的獨立時裝店。」

沒錯！香港時裝業，香港人自己救。

其實從消費理念想，時裝買手店從來都比品牌專門店較難做，因為需要顧客掌握一定程度的時裝觸覺和知識。（攝影：龔嘉盛）

所以香港和東京在時裝功力上的分野，是我們品牌專門店太多，時裝買手店卻太少。（Travelience）

因此，隨着租金回落，好些匯集多個主流或偏鋒品牌的獨立買手店，均從偏僻地段或樓上鋪，再次回歸旺區地舖，並以更強姿勢示人。Wyman再說新店特色：「基本上WANDER KAGU向來熱賣的品牌，如orSlow、and Wander、Monitaly和Klättermusen等山系品牌，都會繼續出現在WANDERS外，新店更會主打多個來自日本和韓國的新品牌。」

ALL ROUND TRAINER衞衣。（攝影：龔嘉盛）

「日牌方面，A.D.A.N集團旗下的TRAINERBOYS，是一個我很欣賞的品牌，早前在太古城店已小試牛刀地引入少許。」他今季則大手引入他們招牌的ALL ROUND TRAINER衞衣，「為提倡機能的山系時裝店，注入日式復古風味。」

接觸實物，發現平均盛惠$2,500一件的TRAINERBOYS ALL ROUND TRAINER衞衣，的確有着與眾不同之處。每件衞衣都由前後兩塊不同的衣塊縫紉起來，並刻意在衣擺和衣袖位置造出不對稱感覺，雖然另一個日牌stein也很擅長製造這類衞衣，但TRAINERBOYS的原材料則全部取材自古着，先從兩件舊衣服身上進行拆解，繼而縫合，因此每件衣服都是獨一無二，只此一件。

CAYL Bulky Pocket Vest $1,380.00。（攝影：龔嘉盛）

至於引入韓國品牌這舉動，卻叫人有點意外，但Wyman強調其實近年愈來愈多機能韓牌，無論在造工、用料和設計上都漸漸佳境，整體水平已有日本製日牌的7、8成功力，但價錢不過是它們的一半，撇除日牌虛榮心的話，其實性價比甚高。

（攝影：龔嘉盛）

面對不少日牌已非日製的狀況，Wyman其實不時都向日本生產商反映，說日製出品當真很受歡迎，然而得到的回覆卻是：「日本請製衣工人的成本太貴了……」

「而且隨着近年日本經濟持續不景氣，愈來愈多日牌也並非日本製，已交由越南、中國等地製造。」他說韓牌則剛好相反，絕大部份都堅持韓國自己製造，「保證原汁原味。今次WANDERS新店，我們就挑選了兩個韓國戶外品牌帶到香港。」

第一個品牌是CAYL，雖然對港人而言仍然陌生，但創於2011年的它其實在韓國和日本都頗有名望，澀谷山系名所Nicetime一直積極引入品牌單品。特點是玩輕量化，好像一個容量達45L的Tae Baek 2背包，其重量只有704g，面料以自家研發的CAYL GRID 210D為主，具備高拉扯度和高耐磨性效能，無論是包袋定還是最熱賣的山系背心，都甚有and Wander影子。

EASTLOGUE 1920FWJP06 DECK PARKA $4,150。（攝影：龔嘉盛）

另一品牌EASTLOGUE由韓國人Dong Ki Lee創立，是一個屬性與CAYL剛好相反的山系單位，CAYL主打科技、簡潔和輕量化，EASTLOGUE則提倡老派懷舊時裝，以舊時代衣服衣版作原型，將戶外、軍事、工裝和紳士風服飾共冶一爐。例如Wyman高度推介DECK PARKA，以第二次世界大戰美國陸軍Wet Weather Parka作靈感改造，優美軍綠色結合60% Polyester/40% Polyamide物料結構，再配以矚目的Fireman Clip鈕扣，既繼承消防褸的精髓，亦帶有Nigel Cabourn和Junya Watanabe的影子，喜歡帶點復古理念服裝的朋友，EASTLOGUE絕對是一個值得留意的名字。

INFO

WANDERS

銅鑼灣加寧街15號地下B舖