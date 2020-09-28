【Medium Rare終結】重溫本地前衛時裝店　24年來由街頭走到禪味

近日本地時裝界的變遷波動異常，既有一系列新鋪空降百德新街地段，亦有一些屹立不倒的經典老店撤出，九龍城的老字號古着店香江之寶日前才光榮結業，今次輪到銅鑼灣代表Medium Rare。

Medium Rare是香港時裝愛好者需要認知的名字。（jingdaily）

可惜走到今日，終於要向大家說再見。（歐嘉樂攝）

Medium Rare絕對是香港數代時裝人、不同流派服飾愛好者的集體回憶。事關其品味與定位雖經驗多次變遷，卻一直持續引領着潮流，牽動大家的流行觸覺，年輕一代或者未必知道，但這24年間好些優秀品牌，今日之所以在本港發光發亮，當日身先士卒大膽引進香港的單位，正正是來自他們主理人。

《一物》於2018年曾採訪過Medium Rare位於波斯富街的時裝店。（歐嘉樂攝）

Medium Rare主理人Eddie。（歐嘉樂攝）

Medium Rare於1996年創立，當初以銅鑼灣金百利作據點，售賣美式古着，算是確立香港古着文化的先頭部隊。之後憑藉主理人成長自美國的背景，也乘住Skateboards Street Fashion崛起之勢，Medium Rare引入XLarge、Zoo York、SSUR、UNION、Futura Laboratories等西方板牌，當中不少更是他們買手團隊率先帶入本港，打開了香港年青人的潮流世界觀，其後更開始代理日本時裝，將原宿代表人物遠藤憲昭的Devilock帶到香港，更於本地舉行Devilock Nigh音樂會，可見當時將板仔、塗鴉和Hip-Hop美學植入年青人腦海中的，並非只有LMF。

Pledge是Medium Rare踏入日牌時代後一個標誌性品牌，由曾於Number (N)ine工作的三浦秀教創立，最有名作品，正是這對向Kurt Cobain致敬的"Fuhgawz"球鞋。（AIKRU）

話說Pearl Jam主音Eddie Vedder曾將樂團Fugazi串錯成"Fuhgawz"，Kurt Cobain為求嘲笑他就將"Fuhgawz"寫在鞋頭上，成為經典。（kcobaindaily）

主打美式品牌的同時，眼見90年代未、00年代初日本街頭時裝大鳴大放，Medium Rare也分一杯羹代理更多日牌，不過並非最大路的good enough.、A BATHING APE或UNDERCOVER，而是相對小眾的Pledge、Lad musician和ATTACHMENT，開始踏入由美式街牌轉向低調日牌之路向，雖然過程中也為香港時裝界帶來Maharishi這英國軍事品牌，由寂靜無名到至今仍然活躍本港，Medium Rare可謂功不可沒。

然而在香港這個商業社會就是如斯無情，小品牌被獨立時裝店默默耕耘地「做起」，最後卻往往一下子被財大氣粗的時裝財團所搶奪，這個狀態數年間一一落在XLarge、Zoo York、Lad Musician和Maharishi等品牌之上。頓失具叫座力品牌，一般人或許泄氣，Medium Rare卻有魄力打開另一片天，隨着店舖進駐百德新街之際，風格定格也開始劍走偏鋒，主打和過去截然不同的Avant-garde時裝起來。

The Viridi-anne是Medium Rare踏入Avant-garde時代後其中一個最知名的品牌。（Gallery Aesthete）

這類Avant-garde服裝，不但定價更高，也更考穿衣者對服裝的理解和搭配功力，Medium Rare當時引進了The Viridi-anne、Casey Casey、Alice Waese、TOOGOOD、forme d’expression、Marvielab等服飾品牌，以及SCHA和CHEREVICHKIOTVICHKI等配飾單位、設計師來自歐、美、日五湖四海，名字或對普羅大眾完全陌生，作品也頗為稀有昂貴。但這些品牌對用料的處理和研發，製作車縫的前衞和創見，衣服穿在人身上後所表現的詩意、偏鋒或禪味，卻非一般衣服品牌所能媲美，縱然當真很「蝦人著」。

隨着撤出百德新街，轉戰波斯富街和現在渣甸街的Medium Rare，亦由從前匯集一眾Avant-garde流派的定位，改為專注禪修美學，與及簡約和風，出售更鮮為人知的GARMENT REPRODUCTION OF WORKERS、LEH、ROUNDABOUT、Dulcamara和MITTAN等日牌作品，雖然或許與當前世界流行的時裝大相逕庭，卻有着自成一派的大度，觸感也異常舒適，深受資歷較深的時裝愛好者推崇。