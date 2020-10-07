【CHANEL】2021春夏取材法國新浪潮　經典手袋變配飾成搶購目標？

轉眼之間初秋來臨，2020依然如夢魘一樣纏繞世人。今年世界縱使被陰霾籠罩，CHANEL依然堅守崗位，為分崩離析的世界帶來如夢似畫的美。 昨日巴黎時間晚上十時半，CHANEL再一次於巴黎大皇宮舉辦時裝騷，展出2021春夏系列，勾勒映畫中美麗的身影。

昨日巴黎時間晚上十時半，CHANEL再一次於巴黎大皇宮舉辦時裝騷，展出2021春夏系列。（CHANEL）

杜魯福、尚盧高達、伊力盧馬、華妲，電影界可一不可再的鬼才，在1950至1960年代以各自的風格，創作出極具個人色彩的電影，破格的電影語言震撼世人，影評人稱此黃金時代為法國新浪潮。

在時裝騷舉行前夕，CHANEL發布多條由Inez van Lamsweerde及Vinoodh Matadin的短片。短片併合法國經典電影《La Piscine》、《斷了氣》、《女人就是女人》、《狂人皮埃羅》、《死刑台與電梯》的畫面，Romy Schneider、Anna Karina、Jeanne Moreau眩目的臉孔穿梭於短片之內，勾起影迷的回憶之餘，同時為昨日舉行的時裝騷寫下引言。

Inez van Lamsweerde及Vinoodh Matadin再以此風格為CHANEL拍攝了宣傳硬照：

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在去年10月面世的2020春夏系列中，Virginie Viard便以曾出演《斷了氣》的美國女演員Jean Seberg為靈感，勾勒屬於當代巴黎都會少女的動人身影。今次Virginie Viard則以品牌繆思為靈感，再一次勾勒映畫中美麗的身影。

春夏系列向CHANEL靈感繆思致敬——某些女星已離我們遠去多年，很久沒見過她們的 風采。當年Gabrielle Chanel或Karl Lagerfeld為不少女星設計過戲服及平日衣裝。她們啟發我們去夢想，我懷念她們但又不想老調重彈，不要落入純懷舊的格式，我要加入歡悅的氣氛、繽紛的色彩，感覺要亮麗鮮明。 Virginie Viard

2021春夏系列除了有Virginie Viard手到拿來的連身裙外，亦有多套Tweed Jacket配襯七分褲的造型，極具Virginie Viard的個人色彩。

系列首部份以粉紅及黑色為主調，仿Tweed jacket輪廓的毛衣極具趣味，Virginie Viard更將CHANEL標誌改編成monogram印花連身裙及褲子，另有螢光色牛仔褲及霓虹燈CHANEL字樣的T恤，為大家帶來耳目一新的CHANEL。

圖為Gabrielle Chanel女士及身穿粉紅色CHANEL套裝的女星Jeanne Moreau。

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末段則是最經典的CHANEL：羽毛、輕紗、亮片、斜紋軟呢、縷空等經典元素，編織出最新的輪廓。

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除了衣服外，本季面世的配件亦非常精彩。繼把NO.5香水改編成首飾後，Virginie Viard是次就以CHANEL經典手袋為原型，打造耳環、頸鏈、手鐲、超迷你袋及腰帶扣，極具入手價值。另外，迷你CHANEL化妝袋以及扣帶在手背的小手袋同樣極具趣味，令整個系列生色不少。