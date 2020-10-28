【Monogram】Nike、Dior齊發佈新波鞋　超經典Pattern收視最高？

自從Air Dior面世之後，Nike和Dior兩大品牌經常被潮流人拿出來評頭品足，看來她們在不合作Crossover的情況下，彼此才是對方球鞋市場上最大的競爭對手。

Dior B27設有高、低筒款式，並配黑、白、灰3款配色。（Dior）

例如今個星期，Nike和Dior就各自發佈即將推出的矚目大作。Dior方面，藝術總監Kim Jones持續彰顯個人對街頭文化的深厚功力，推出全新型號B27運動鞋，以80年代經典網球鞋以至滑板運動作設計靈感，也參透了Nike Air Force 1的經典輪廓，將鞋子打造成大大嚿Bulky外觀，並於鞋身注入標誌性的Dior Oblique提花，十分矚目。

B27運動鞋將於11月起就會正式發售，售價待定。（Dior）

Dior Oblique提花上面，考手工地加入絨面通花皮革。（Dior）

至於造工方面，既然是出自高級時裝大牌之傑作，手工當然吹毛求疵。首先在物料上更盡多變，小牛皮貫穿鞋身，Dior Oblique提花上面，則考手工地加入絨面通花皮革，並將「DIOR」Logo同時壓印在鞋踭和鞋底位置，而每項工序都交由品牌專屬意大利工坊Petites Mains的工精心製作，而B27運動鞋將於11月起就會正式發售，值得留意。

一色四款全新Nike × Supreme星星SB Dunk Low。（sneaker news）

作為Nike近年潮流線最強鞋款的Dunk SB系列，雖然基本上每星期都有新作誕生，但早前由Sneaker News發布一則消息，仍然超級轟動。事關Nike與Supreme方面將再度聯手，以2003年Nike SB Dunk High Pro「星星系列」作主題，於2021年初推出致敬版星星Dunk Low，配有黑、紅、藍、綠4色，預計將會「炒到飛天」之外，對於資深鞋友而言，更是一段重溫舊夢的美好回憶。

2003年Nike SB Dunk High Pro「星星系列」。（sneaker news）

當年最終沒有正式推出的終極Sample版，現在炒價定必高達6位數字。（sneaker news）

話說Nike × Supreme 2003年攜手第二回Dunk SB合作的時候，其實本來的設計構思，並非計劃製作高筒Dunk High，而是希望繼續以低筒Dunk Low為主體，並於鞋身印滿金色Nike Swoosh搶眼商標，十分特別。然而礙於商標版權的問題，Nike官方在臨拍板前否決了方案，Supreme唯有臨時臨急將鞋子圖案改動成星紋，並設定成高筒模樣，最終雖然大獲成功，但事實上許多Sneakerheads仍然對當初的Swoosh商標Dunk Low念念不忘（當年那些從未推出的少量Sample更是價值連城），所以今次Nike × Supreme雙方以低筒款式打造星星球鞋，某程度上算是彌補了當年沒有正式推出的遺憾。