【G-SHOCK】盛惠6萬元CASIO電子錶價值何在？　見證日本職人精神

傳統以來，手錶工藝一直被奢侈品市場珍而重之，但向來都是機械錶主導，電子錶人氣再強，都是流於實用層面，於尖端鐘錶工藝好像毫不相干似的。 然而，貴為電子錶壇大哥大的CASIO G-SHOCK，卻勢要打破這個局面。

村上隆 × G-SHOCK FROGMAN GWF-1000TM。（G-SHOCK）

電子錶新趨勢

首先要知道，其實在二手市場上，一枚G-SHOCK價值高昂起上來，都可以人目瞪口呆，那隻至高無上的村上隆 × G-SHOCK FROGMAN GWF-1000TM，憑藉村上隆名號和可一不可再的透明紅色膠料，現在市價已被炒至800,000多萬港元；而各球限定200枚的mastermind JAPAN GWF1000mm第1代，目前亦一直高企在十多萬港元水平。可見G-SHOCK瘋狂起上來，隨時能夠掀起如古董ROLEX般的專業和熾熱。

村上隆 × G-SHOCK FROGMAN GWF-1000TM底部獨有標記。（G-SHOCK）

不過話雖如此，以上村上隆、mmj只屬冰山一角，而且通通為二手炒價，普遍電子錶的官方售價，仍然維持在數百至二千多元水平，與「奢侈品」這三個字，仍然扯不上關係。

mastermind JAPAN GWF1000mm第1代。（G-SHOCK）

不過，在這個科技主宰一切的世代下，機能性電子類相關的產物，在高級時裝世界都愈來愈吃香。原本被認為「無剪裁」的羽絨服，現在一個Moncler Genius系列，其業績已經超越一眾皮褸、皮草品牌；就算是一個小小的CHANEL AirPods Case，亦成為今個秋冬最搶手的潮物，既然連AirPods Case和iPhone case都可以如此，為甚麼電子錶就不可以？

因此作為電子錶的No. 1單位，CASIO G-SHOCK當然明白電子設計大有作為。所以最近推出的一系列新品，都是提倡手工、物料、稀有和職人精神，而且好些官方價錢更比一般電子錶高出十數以至數十倍，無疑是貴了不少，卻貴得有道理。

G-SHOCK MRG-B2000SH-5A衝擊丸 $63,880。（G-SHOCK）

MR-G衝擊丸 史上定價最高的G-SHOCK？

今個秋冬季一系列G-SHOCK新作品，最矚目的一定非這枚全球限量400隻MRG-B2000SH「衝擊丸」莫屬，作為G-SHOCK防震手錶旗艦系列MR-G的新產品，品牌最尖端科技一一匯集其中：SO764-標準磁阻、無線電波接收、Bluetooth®、超過300城市手機連接時間設定乃至200米耐水性，都彰顯其非凡功能，但仍不足以將手錶推向奢侈品領域，要將一隻電子錶推向$63,880定價，那必需要其他額外價值。

是次錶款每個錶圈均由精通雕刻技術的金屬匠小林 正雄(MasaoKobayashi) 人手雕刻而成，並於錶圈右手面位置刻有龍躍飛天的圖案。（G-SHOCK）

小林正雄。（G-SHOCK）

幸好，日本人本身就是個最擅於「整色整水」的民族，也甚懂得珍惜和保留自身工藝。「衝擊丸」最大賣點，就是以製作日本古代武士頭盔（Kabuto）的鉄錆地作為主物料地（Tetsu Sabiji），將頭盔絕佳的防震保護能力，引用到錶圈和錶帶之上。並邀請國寶級金屬工匠：小林正雄出山，為每隻「衝擊丸」錶圈進行人手雕刻，古奧的武士道與雕刻技藝，融入高科技手錶之上，如斯新舊結合，更限定400隻，無論是市場定位還是工藝價值，都非一般手錶所能比擬。

GMW-B5000TCF-2 HK$12,880。（G-SHOCK）

可見鑽研稀有物料，絕對是未來G-SHOCK將自身持續推向高端的戰略。就算是以DW-5000作為原型的GMW-B5000，同樣迎來了新驚喜，最新推出的三款作品，就分別有全金屬的入門版，和鈦金屬版本，以鈦金屬打造的GMW-B5000TCF-2，不但有着更精進的空心錶殼結構，和更高端防震功能，手錶錶殼和錶帶都加入鐳射迷彩圖案設定，再結合藍色離子鍍（IP）塗層，印上三種不同大小的圓點，呈現出所未見的漸變效果。

GWF-A1000BRT-1A HK$ 9,380。（G-SHOCK）

MTG-B1000VL-4A HK$ 9,280。（G-SHOCK）

除此之外，G-SHOCK控最愛的FROGMAN GWF-A1000BRT和MTG-B1000VL都有新作推出，而且價錢也貼近$10,000大元一隻，凡此種種，都逐漸打破電子錶傳統上被機械錶來得低端的形象，總之在這個講求啅頭，講求物以罕為貴的世代下，聯乘合作、工藝和玩限量，從來都是一個潮流單位力求成功的不二法門。

INFO

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