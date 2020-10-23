【adidas放棄Reebok？】昔日世界第一運動品牌　為何淪為孤兒仔？

Reebok自2006年被adidas收購之後，這英國品牌的發展好像未曾好過似的，究竟是誰的問題？

adidas收購Reebok以圖超越Nike的春秋大夢，最後都是落得一場空。（Reebok）

昨日外國媒體《Manager Magazin》傳來消息，指adidas將會在2021年3月，全面出售集團旗下品牌Reebok業務，相關報導流出後，股價飆漲3.5%，顯示市場對這個潛在交易持樂觀態度，事實上，很多投資專家早已呼籲adidas出售Reebok這個已不能扭轉虧損的業務。

何解昔日一個首屈一指的運動品牌，今時今日會淪為不能扭轉虧損的業務？答案可能並非落在Reebok本身，而是adidas的管理層之上。

Reebok自被adidas收購後的業績：完全無進步過！（statista）

其實在1987年，Reebok才是全球運動界別的第一品牌。（Reebok）

遠在Nike雄霸運動世界的時代，1987年Reebok才是全球運動界別的第一品牌，那個時代美國商人Paul Fireman取得了Reebok北美地區專營權，也乘着Aerobics運動熱潮興起，打造出熱爆全球的Reebok Freestyle運動鞋，備受女性市場歡迎。雖然發展到90年代已被Nike迎頭趕上，但Reebok依然有資本去分庭抗禮，當時最重要的設計，就是研發出Instapump充氣系列，尤以PUMP FURY最為矚目，成為Reebok往後潮流時尚界別的最強象徵。

Björk當年潮著PUMP FUR（Sneakers-actus）

自2006年收購至今日，adidas與Reebok兩兄弟之間的鮮明合作，就是這對無人問津的INSTAPUMP FURY BOOST。（Reebok）

然而來到2006年，Reebok的發展卻迎來天翻地覆改變，那一年長期位居「老二」的adidas，為了抗衡Nike在北美市場的主導局面，決定出資$38億美元收購Reebok，以求左右夾擊Nike。然而時間就這樣過了十四年，adidas超越Nike的美夢，不但從來都沒有發生過，就連Reebok也愈做愈差，連年虧蝕，更被New Balance、UnderArmour等牌子超越，現在母公司adidas更隨時以蝕本價將其出售，成為業界笑話。

Maison Margiela SS20。（flaunt）

其實論adidas收購Reebok之所以失敗告終，adidas管理層可謂難辭其咎，當中死因主要有二。第一是缺乏創新性，自2006年收購至今日，可笑的是談Reebok最人氣最著名的鞋款，竟然仍是1994年的PUMP FURY，這十四年間令人記憶猶新的Reebok新作，根本就少之有少，就連最近與Maison Margiela的聯乘合作，都只能夠以PUMP FURY作為主題，那邊廂「大婆」adidas開發出Ultraboost、NMD等人氣新球鞋，這邊廂「二奶」Reebok卻一事無成，資源完全傾側不對等，才令到Reebok的發展空間和形象每況愈下。

Reebok最經典的贊助項目，就是與昔日NBA巨星Allen Iverson合作，打造名曰Answer的球鞋系列。（KicksOnFire）

第二個死因就是失去了運動品牌的專業形象，Reebok 1980年代因Aerobics運動熱而堀起，其後也一直積極贊助各類運動員及賽事，好像網球員Venus Williams、NBA明星Shaquille O'Neal、Allen Iverson、姚明，以至英超球會利物浦、昔日的保頓和NFL國家美式足球聯盟等等，通常由Reebok一手贊助，好不風光！可惜到被adidas收購後，所有相關運動贊助項目一律轉由adidas所包辦，使到Reebok逼不得已逐漸退出專業運動市場，最後被人遺忘。

ANTA旗下最有名的代言運動員，當然首推Klay Thompson。（Sole Collector）

其實Arc’teryx被ANTA收購之後，不死鳥在潮流界別的發展當真不俗。（Collater.al）

不過塞翁失馬，焉知非福，雖然可能被adidas放棄，但對Reebok而言其實絕非壞事，據知美國的VF Corporation和中國的ANTA安踏都有興趣接手，成為Reebok新一任掌舵人。雖然時裝人一向對ANTA缺乏興趣，但這間市值曾經一度超越1千億港元的運動集團，近年一直在世界各地進行大規模併購，Arc'teryx、Wilson、DESCENTE和FILA中國區早已歸於其名下，若然再得Reebok，可謂如虎添翼了。