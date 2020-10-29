Reebok x Ghostbusters︱萬聖節注目聯乘　新版本附帶捉鬼功能？

萬聖節就到！Reebok近日亦非常應節地跟80年代電影《Ghostbusters》（捉鬼敢死隊）合作，推出極富玩味的聯乘版本Alien Stomper；撇除聯乘因素，這個鞋款本身亦大有來頭，單單看到「Alien」一詞，大概都可以猜到它跟另一經典電影《Alien》（異形）的淵源。 一款波鞋，打過異形，還可以捉鬼，貫穿了兩個流行文化經典。這個萬聖節未想到如何配搭出應節配搭嗎？這個Ghostsmasher版本的Alien Stomper應該在考慮之列吧。

Reebok x Ghostbusters Ghostsmasher：（按圖放大）

Reebok x Ghostbusters Ghostsmasher

+ 25 + 25 + 25

80年代絕對是流行文代的黃金時代，電影、音樂、動漫等等經典多不勝數，從中亦衍生出大量周邊商品，也成為流行文化的元素。例如從科幻電影中衍生的概念波鞋，充滿人類對近未來的想像設計，正是這個時代的一大特徵，最著名的例子，莫過於1985年《Back to the Future》（回到未來）中，主角Marty McFly（Michael J. Fox飾演）穿著Nike Air Mag，這雙幻想的懸浮滑板鞋不但在數十年後以超限量的形式化為現實，其自動綁帶系統概念亦誘發出Adapt BB的誕生。

Nike Air Mag是其中一款80年代代表性的科幻電影概念鞋。（網上圖片）

隨此之外，與Nike Air Mag稱得上同等份量的科幻電影概念鞋，Reebok Alien Stomper對《Alien》迷來說，亦是不得不提的神作。這款鞋子源自1986年《Aliens》（異形續集）之中，女主角Ellen Ripley少尉（Sigourney Weaver飾演）在LV-426殖民星跟異形展開生死鬥時，腳上所穿著的鞋履。這款鞋子分別在2006及2016年，電影誕生的周年紀念時，推出過OG復刻版本，將當時幻想2179年的Reebok波鞋原汁原味地呈現，是完全來自電影幻想的設計。

Reebok Alien Stomper對《Alien》迷來說，是不得不提的神作。（網上圖片）

設計團隊亦根據了元祖Prototype作修改，將本來科技感太強的形態，簡化成80年代感更強亦更易配搭的中筒版本。幾年來推出過紅白灰OG，以至電影虛構單位USCM（United States Colonial美國殖民星海軍陸戰隊）配色之外，亦曾引來日本山系服裝品牌Mountain Research的青睞，推出過全白的聯乘版本，盡是其強勁流行文化背景的見證。今次Alien Stomper走出了「異形鞋」的局限，新增「捉鬼功能」，與《Ghostbusters》合作推出的聯乘，貫穿了兩個80年代的流行文化經典，話題十足。

不同版本的Alien Stomper：（按圖放大）

+ 24 + 24 + 24

Reebok x Ghostbusters版本的Alien Stomper定名為「Ghostsmasher」，以電影發行前的原片名來命名。有別於換隻色當成新版本的「行貨」，Ghostsmasher的設計上配上了不少版本獨有的細節，左右腳都有細微的不同。例如它的皮革鞋身上，使用了泛黃的上色處理，部份位置更刻意製作磨損痕跡，呈現陳舊的美感；左腳的魔術貼搭帶內側印有「We're Ready to Believe you」的slogan以及「撞鬼求救熱線」555-2368， 右腳同一位置的細節則在外側彷能量顯示的圓形圖案。

《Ghostbusters》亦是80年代的經典電影。（網上圖片）

及至鞋盒的設計亦很有心思，設計團隊重新設計了Pump OG的鞋盒，以塗鴉字體「Less talk…more busting」和Ghostbusters標誌的No-Ghost Logo覆蓋了Reebok Logo，盒面上的「PUMP IT UP!」亦蓋上「BUST」取代；連開盒時包裹鞋子的包裝紙，也是滿佈符咒的樣式，開鞋都像「解開封印」般充滿玩味。

不過，講到Ghostsmasher最特別的細節，一定是鞋跟以OG Pump和質子背囊為概念的裝飾部件，左右腳分別以紅藍、綠藍的喉管，以及灰色的支架連接，模擬當作鞋子的「捉鬼」部件，作為萬聖節的鞋履實在點題，但如果平日穿著時不想太誇張又累贅，亦可以將部件拆卸，非常貼心的設計。

Reebok x Ghostbusters Classic Leather：（按圖放大）

Reebok x Ghostbusters Classic Leather

+ 7 + 7 + 7

同一系列還有Ghostbusters版本的Classic Leather，配色的概念源自電影主角們的連身衣制服，細節上同樣富電影的特色。包括鞋舌上的No-Ghost Logo、後跟外底的黃黑警告條紋、和左右鞋跟拼起來的「READY TO BELIEVE YOU」字句等等。留意右腳內側的外底，有一層熒光綠色的油漆跡，這並非製作失誤的痕跡，而是模擬了電影中踩上鬼口水時的狀況。幽默的細節，考驗各位對80年代流行文化的認識，設計貫徹不同版本的Alien Stomper般很有心思。