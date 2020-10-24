LV是滑板品牌？Versace波鞋可襯晚裝？　盤點3款名牌波鞋新方案

以往談到High-End時裝名牌，絕少直接聯想到運動，但自從街頭時尚成為當代時裝的常見元素，這類奢侈品牌更積極於製作自家運動鞋，早已是近年的常見動作； 近月無論是Versace那結合現代感與巴羅克風格的新配色Chain Reaction、或者Louis Vuitton的滑板鞋A View，在一個Retro與復古氾濫、難以創造新經典的年代，反而為傳統波鞋概念帶來新衝擊。休閒與華麗，今時今日竟可成為能夠共存的形容詞。

Versace Chain Reaction新配色：（按圖放大）

Versace Chain Reaction（品牌圖片）

+ 6 + 6 + 6

大約從上世紀7、80年代至今，波鞋漸漸躍升為街頭與潮流文化中的重要環節，各大運動品牌製作過無數的經典，不但令愛好者著迷，現今亦早已成為每個現代人日常穿搭的必備鞋履。

波鞋無論用作休閒、運動、還是街頭風格，都是一個舒適又有型的選項。或許卻因為先天的「機能局限」，中底科技、物料科技、以至聯乘合作的名人和品牌效應等等，同樣的老調已經重複過無數次，運動品牌創造新經典愈來愈難。隨著街頭文化成為當代時裝的主流元素，一眾時裝名牌更積極於製作自家運動鞋上，尤其在「後Dad Shoes」時代，一些奢侈品牌在各自的季度系列中加入的波鞋設計，不但逐漸打破往日的造型定律，有時反而為傳統的「波鞋」概念引來新衝擊。

奢侈品牌在各自的季度系列中加入的波鞋設計，有時反而為傳統的「波鞋」概念引來新衝擊。（品牌圖片）

看看近月Versace、Louis Vuitton以至Balenciaga等品牌發佈的波鞋，不乏了解這種趨勢的例子。例如Versace在秋季系列中推出Chain Reaction，正是希望以巴洛克風格的華麗配色，從新包裝這款奢華波鞋。鞋子在金屬鏈飾概念中底配上了黃金與白銀色調，弧線輪廓猶如一件藝術擺設，既有休閒波鞋的舒適特性作日常配襯，精緻的細節，亦不失配搭正裝的典雅，休閒與華麗的界線愈來愈模糊。

Louis Vuitton A View：（按圖放大）

以往應該不會有人想像LV會創立滑板支線呢。（品牌圖片）

及至Louis Vuitton方面，今年亦作出一個史無前例的決定。這個高端品牌竟然與職業的滑板選手合作，8月尾在社交平台宣布與Skater Lucien Clarke聯手炮製滑板支線，並將會推出真正具運動性能的板鞋A View，可說是Virgil Abloh擔任品牌男裝藝術總監以後，其中一個最令人意想不到的決定。

千想萬想，都應該沒有人會預想可以稱LV為一個「滑板品牌」的一天吧。共有3種配色的A View，鞋身採用了紡織及小牛皮物料拼接，鞋身亦有不少反光細節，以便夜間活動。此外它跟大部份平底板鞋不同，A View甚至有考慮中底的緩衝和抓地性能，既是板鞋，更像是一款跑步鞋，這些專業運動的細節，看起來街頭時尚不但成為High-End時裝的養份，某程度上是直接成為了High-End時裝的一部份。

Balenciaga X-Pander：（按圖放大）

X-Pander充滿近未來的街頭風格。（品牌圖片）

最後不得不提的，就是製作出Triple S將Dad Shoes潮流推向高峰的Balenciaga。早前品牌公布21年夏季Pre-collection系列中的其中鞋款X-Pander，看外形已覺得創意十足。鞋子結構最特別的地方，是其後跟採用了一個懸掛式系統，以機械結構將腳掌向上彈出，換取單純物料性能無法類比的緩衝力。

外觀上猶如80年代對近未來的天馬行空的幻想設計，塑造出來充滿新舊反差的外感，是種十分「Cyber Punk」的街頭風格。種種將波鞋放到奢侈品牌設計師上發揮出的創意，有時甚至令人覺得比傳統運動品牌本身更積極和天馬行空，無論喜歡與否，反正不能否認，這是一個時代的特徵。