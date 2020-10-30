The Queen's Gambit｜Netflix大熱美劇　角色造型細節媲美Joker？

Netflix劇集《The Queen's Gambit》（后翼棄兵）日前上架，至今大獲好評，劇集於美國網站爛蕃茄中更獲100%好評，勢不可擋。 相信不少觀眾觀賞時，都迷倒在劇集緊湊的節奏及女主角Anya Taylor-Joy的魅力之下。然而，一劇的成功，戲服及妝容同樣功不可沒。一如去年大熱電影《Joker小丑》，《The Queen's Gambit》劇中的女主角的造型亦內有乾坤，你又看懂了嗎？

《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）上架至今，大獲好評。（《后翼棄兵》）

《The Queen's Gambit》由Walter Tevis於1983年發表的同名小說改編而成，講述一位生於50年代的天才兒童如何憑藉精湛棋藝，由一名孤兒蛻變成世界第一的故事。

《The Queen's Gambit后翼棄兵》

Netflix改編版本之所以好看，除了因為細節精彩而且節奏緊湊，造型師亦實在功不可沒。

（下文含劇透，逃生門在此）

看過《The Queen's Gambit》的朋友，相信不難發現女主角Beth Harmon美輪美奐的衣服大多以黑、白二色為主。造型師之所以有此決定，是希望透過服裝配色，透露Beth Harmon的世界僅有西洋棋的存在，即便在買衫時，潛意識亦讓她只愛黑白色衣服。

點圖看Beth Harmon的黑白色服裝：

《The Queen's Gambit后翼棄兵》

+ 6 + 6 + 6

除了配色之外，女主角Beth Harmon衣服上的格紋圖案亦有同工異曲之妙。不論是第一套Beth Harmon憑藉贏棋得來的錢而買入的吊帶長裙、她的泳衣、她在全美西洋棋比賽決賽中所穿的短袖上衣，抑或是她在俄羅斯參與世界西洋棋大賽所穿的大衣等等，全都佈滿了象徵棋盤的格紋圖案，盡顯Beth Harmon對西洋棋的鍾愛之情。

點圖看Beth Harmon的格紋服裝：

+ 11 + 11 + 11

服飾以外，妝容亦是劇中一大重點。負責妝容及髮型的Daniel Parker為了完美重現當年的風格，花了不少時間進行資料搜集。Beth Harmon在孤兒院中剪去一頭長髮，以齊蔭bob頭的形象成長。Daniel Parker表示這髮型是舊時孤兒院孩童的標準髮型。

Daniel Parker表示這髮型是舊時孤兒院孩童的標準髮型。（《The Queen's Gambit后翼棄兵》）

為何Beth Harmon的黑人好友Jolene則不用剪此髮型呢？Daniel Parker表示她翻查了許多歐洲地區的舊相片，亦找不到任何黑人孤兒的相片，直至他回到紐約才在圖書館中找到相關圖片，於是便決定依照圖中女童的形象來塑造Jolene，亦重現了5、60年代的黑人文化及潮流。

Beth Harmon的黑人好友Jolene（《The Queen's Gambit后翼棄兵》）

而Beth Harmon中後期的髮型，Daniel Parker表示則是以一代女神Natalie Wood為藍本，將Beth Harmon打造成一個追求時髦及美麗的少女。

點圖欣賞Natalie Wood的美：

Beth Harmon被收養及贏得比賽後，更有資本及自由為自己挑選衣服及妝容。Daniel Parker特意為不同年紀的Beth Harmon配上不同的唇色，以此反映她的年齡、戀愛關係及心境。由乾燥玫瑰色，到淡粉紅，到後來的紅色，反映出Beth Harmon的成長之外，原來Beth Harmon後期與她後母Alma Wheatley用上一樣的唇色，以反映Beth對她的思念之情。而最後贏出世界大賽時，Daniel Parker便特意用上60年代最經典的鮮紅色，藉此展現出Beth Harmon最自信及最性感的一面。