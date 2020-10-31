【New Balance聯乘Levi's】牛仔布造波鞋　才是永恆不死硬道理？

由美國歷史其中二個最悠久的品牌：牛仔褲Levi's和運動鞋New Balance一起合作，產生出來的化學作用，當然是一加一大過二。

New Balance × Levi's 327 €130歐元。（New Balance ）

說的是New Balance和Levi's之間的合作，自以中端作定位的327跑鞋誕生後，New Balance的聲勢更見浩大，積極地與MADNESS、Casablanca Paris、Public School進行聯乘，反應絕佳，所以今次New Balance聯乘Levi's繼續以327作主角，也是意料中事，再度證明327實在潛力無限，未來實在有機會挑戰1300、990等在New Balance史上的王者地位。

今次New Balance聯乘Levi's 327系列總共推出了3款配色，兩款為男裝和一款女裝，一律以1970年代的Vintage Levi's牛仔布作原料和靈感，款式設計既有以象徵New Balance形象的全灰色配色，亦有以3種不同顏色牛仔布的撞色設計，復古感極強的簡約設計，再於N字Logo位加入Levi's牛仔褲的經典商標紅旗Red Tag，可見哪怕近年牛仔褲在潮流界風光不再，但Levi's只有肯求變的話，潛力仍然驚人。



重溫Levi's聯乘Porter系列：

+ 3 + 3 + 3

New Balance × Levi's Trucker Jackets €150。（New Balance ）

這系列除主角327球鞋外，也涵蓋Trucker Jacket和T-shirt等單品，Trucker Jacket極考手工，以牛仔布和棉布拼貼縫合的方式示人，背面更縫有New Balance招牌大N標記示人，既有古着再造味道，也帶著濃厚的街頭潮味。

說回牛仔布與球鞋的關係，雖然牛仔布並非在波鞋工藝上最常被應用的布料，但只要用上牛仔布的球鞋，卻每每升上神枱成為經典。當中最知名的例子，首推兩對Nike Dunk SB Reese Forbes和Medicom 2，現在二手市價已高達數萬元；至於攞正牌以Levi's牛仔布作材料的官方合作，同樣不缺，無論是Nike定還是New Balance，都早有聯乘合作催生，今次327絕非第一次，也不會是最後一次。