【Moncler】城市機能性服飾登場　優雅上班、時尚下班新趨勢

今時今日都市人的服飾，除了講求設計與用料外，方便度也是大家所注重的一環。 從前Smart Casual是男生上下班的穿搭之選，如今已逐漸被Urban Outdoor所取代，更強調迎合生活所需的機能性，在時尚層面上加添實用性。 除了一眾傳統戶外品牌和日本潮牌外，Moncler早已是這風潮的中堅份子，最新Edit 2020/21秋冬系列繼續帶來遊走城市與戶外的設計。

Urban Outdoor造型成現代紳士時尚穿搭大潮流（Moncler）

Urban Outdoor的興起，令大家更注重設計的細節，從戶外服裝中取材，保留防水、保暖、防風等原有功能外，亦有多口袋、插扣、索帶、帽子等不同實用設計，然後再混合商務裝正裝的元素，比Smart Casual更富潮流時尚味，方便度更是過之而無不及，難怪深得熱愛Fashion的上班族歡心。

按圖看更多Urban Outdoor穿搭示範：

Moncler的Edit系列正是以適合On/ Off穿搭為設計理念，將上班正裝輪廓注入戶外機能的DNA，既能滿足不同場合的Mix & Match，也符合日常生活的種種實際需要，低調簡約之餘，同時布滿靈巧細節。最新2020/21秋冬系列，Moncler從經典設計再作變奏，再牽城市機能性新潮流，以下單品勢必成為時尚上班族的最愛。



BESS JACKET這西裝外套是On/ Off的百搭，雙層設計保暖度極高，用上Prince of Wales格紋布料，散發出陣陣英式紳士氣派，絕對是Modern Gentlemen的首選。

Bess Jacket（Moncler）

BORNES LONG PARKA

雙層大衣帶來包覆式體驗，抵禦寒風能力毋庸置疑，而風度翩翩的流麗線條，內搭恤衫輕易展露優雅氣息，一樓兩用，日常上班或登山越野皆合適。

ZUMSTEIN JACKET

選用彈力尼龍物科，以極簡風味的Shirt Jacket來呈現，既可作恤衫穿著，亦可玩Layering配襯，十分方便易穿。

ZUMSTEIN JACKET（Moncler）

OBERGABELHORN VEST

能穿梭城市與戶外的背心款式，穿在外為正裝加添時尚層次感，襯在內則成為保溫服，加上採用100%純羊毛製成，保暖度一流。

FERRANDIER JACKET

以傳統西裝翻領和口袋形態，再配合Sporty Chic格調加以改良，將西裝與羽絨合二為一，簡單襯托西褲或牛仔褲，隨即帶出不同風格。

FERRANDIER JACKET（Moncler）

最後潮流回帶，其實Moncler早於80年代已將功能戶外服裝帶進潮流世界，話說當年意大利興起一股次文化潮流Paninari，年青人的Dresscode就是以鮮艷Moncler羽絨外套，配搭美式牛仔褲和工人靴，令到本是登山探險的專業配備的保暖褸，搖身一變成為潮流單品，「擁有一件Moncler外套」成為他們的最大心願，所以早在三、四十年前，Moncler機能服裝已走進城市日常，可說是打開Urban Outdoor第一度大門的先鋒。



重溫Paninari的經典穿搭圖片：