深水埗專題│文化屋雜貨店開新舖：紮根深水埗　就要接受它的一切

國際媒體《Time Out》早前「世界前40個最酷的社區」的專題報導，香港深水埗位列第3名，可見這舊區的人氣，新店亦不斷進駐，其中一間是文青最熟悉的。

《Time Out》頒布的「世界前40個最酷的社區」專題，香港深水埗高據第3名。（Time Out）

文化屋雑貨店BUNKAYA ZAKKATEN深水埗新店。（攝影：龔嘉盛）

回憶深水埗變遷：潮人一直都在

最近加入這個熾熱社區，與一眾Cafe、選物店、植物店和唱片舖為鄰的，則是文化屋雑貨店（BUNKAYA ZAKKATEN），這曾先後在銅鑼灣、旺角和尖沙咀設有分店的小店，今次以全木材打造的工業風門面裝潢，的確別樹一格，狀甚醒神。

文化屋雑貨店主理人Rex。（文化屋雑貨店）

雖然第一次在深水埗開店，但文化屋雑貨店主理人Rex卻對這個傳統老區絕不陌生，事關深水埗向來都是本地製衣業的原材料重地，Rex旗下自家服飾品牌LUDDITE的出品，就不時需要到該區買布，可謂見證此這區近年的變遷。

那怕是閒日，文化屋雑貨店店內仍然人山人海，這種盛況在銅鑼灣、尖沙咀、旺角等本地傳統購物旺區近年卻甚少見。（攝影：龔嘉盛）

Rex指多年來，深水埗基隆街、大南街一帶，一直是時裝設計師、藝術家、舞台劇製作人員購買原材料，尋找靈感的集中地，「所以用『突然興旺』去形容今日的深水埗文化，其實並不適合，只因多年來就凝聚了一眾創意文化人在此。」

雖然最近才在深水埗開店，但Rex其實一直見證着這裡的變遷。（攝影：龔嘉盛）

然而，隨住香港製衣業進一步式微，愈來愈多材料供應商店也因應大勢所趨，隨工廠遷移到中國內地、越南等地，使到深水埗的布行和相關材料店買少見少，一時間的真空，使到該區舖租下跌，較之一年多前香港其他地區租金，因為自由行風行而水漲船高，深水埗無疑是小商戶或文化人一個棲息之地，「如是者開始有咖啡店、皮革店進駐於此，久而久之時裝店、選物店、植物店、唱片店、Gallery也緊隨其後加入，最終令到深水埗成為新一代香港人，或文青認真注意的地方。」Rex說到。

精選文化屋雜貨店新店精品：

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如何保育深水埗，如何保育舊區？一直是這一代文化人長期探討的課題。（攝影：龔嘉盛）

New Brooklyn無處不在

較之中環、銅鑼灣、尖沙咀、旺角等本地傳統購物旺區，深水埗沒有國際品牌專門店，也甚少大型連鎖珠寶店和藥房，與香港過往的營商和購物理念背道而馳，這卻正是吸引年青人的地方，Rex認為新一代年輕人經已厭倦了傳統香港的購物模式，「再大的購物商場，再多的連所店實在不合時宜，亦只流於工式化千篇一律。」

文化屋雜貨店舖面和鋪內設有一個留白空間，放在長椅子，方便五湖四海的朋友談天說地。（攝影：龔嘉盛）

反而「小而多」的經營模式，卻愈來愈叫人受落，每間商店的規模都相對較小，卻有着相對自由的自主性，營業額不再是一切指標，反而店主的創意、品味和愛好，才是主導一間店舖的發展方向。當然客人的喜好也是重點，但收集客人的反應、迴響的渠道，不再是冷冰冰的書面或網上意見調查，而是店主、店員活生生與顧客之間溝通和互動，這個過程一開始或只是一賣一買的交易，但久而久之就能夠建立友情出來，「這種店方與客人的人性化互動，店與店之間的鄰里情誼，在大型連所鎖集團裡可是建立不到的。」所以到深水埗閒逛，目的不一定是購物消費或飲飲食食，感受當中的人情味甚至當真交朋友，也是這裡獨特之處。

深水埗文化屋雜貨店的鄰里，就是創立自1948年的聯昌皮號，但兩間店的店員彼此相處融洽。（攝影：龔嘉盛）

然而，發展背後也並非一帆風順，過往深水埗一直是本港貧窮問題最嚴重的地方，龍蛇混集，甚麼南亞幫、越南幫比比皆是，文化屋雜貨店於此開業的個多月以來，曾經歷過不下一次的「爆格」失竊，Rex卻抱住也無風雨也無晴之心去面對。

文化屋雜貨店深水埗的另一重要意義，就是定期舉行各式各樣的展覽活動，第一擊就與木工單位 SFZ&SON合作，舉行「 SFZ&SON Seaon 4 Launch × 文化屋雑市 」。（文化屋雜貨店）

他並非不擔心治安差，但認為既然選擇紮根深水埗，就要接受它的一切。「首先這裡是一個傳統舊區，現在漸漸走上活化的步伐，注入新元素，那麼新與舊之間，就定必有所抵觸，但最終總能夠包容彼此，這麼新舊並存的尊重心和多元文化，不就是香港這些年來最珍貴的核心價值嗎？」

文化屋雜貨店與SFZ&SON母體Start From Zero聯手打造一系列別注品。（攝影：龔嘉盛）

所以深水埗的堀起，正是這於它的多元性，而這種多元性，並非狹窄地指同一街包羅萬有各式各樣的Cafe、潮店和工作室，而是無論是新與舊的衝突、政見上的對立以至膚色文化上的不了解等，都能夠在這樣被理解和被接納起來。所以那些一方面看見深水埗商店五花百門，就前來朝聖打卡，卻不求甚解地對因為貧窮而衍生出來的治安問題嗤之以鼻，甚至歸納為少數族裔所為的人，根本就是輸打贏要。

最後，被問到深水埗是不是New Brooklyn？Rex說：「我認為重點香港並非只有深水埗才能夠成為New Brooklyn，無論是柴灣、黃大仙、大埔或上水，都有着自己的基隆街和大南街，每個地區都可以擁有自己的小店、Cafe以及教手作的工房。」只要懂得享受生活，又有着令社會改變得更好的決心，而過程中又能夠接納和包容與別不同的文化，只要抱着這種心態，深水埗在香港將會無處不在。

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