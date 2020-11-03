【CHANEL】一年內第二度加價　疫情、經濟衝擊無損品牌不敗地位？

真真正正的奢侈品牌，就是要做到無時無刻都高高在上，平常風平浪靜，已像拒凡夫俗子於千里之外，現在風雨飄搖，就更要彰顯其尊專價值。

龍頭級別的品牌，自有龍頭級別的營商之道。（Beauty Room）

又加價了！（CHANEL）

說的是法國時裝殿堂中的殿堂CHANEL，於這個疫情當下，連巴黎都要第二度封城時，全球99.9%時裝業、餐飲業，以至旅遊業，無不在想盡方法減價或促銷求存之際，CHANEL卻於今年5月突然宣告逆市加價，2.55、CHANEL Gabrielle、CHANEL Boy以及11.12等王牌手袋，平均加幅逾15%，原價$26,000港元的手袋，一下子加至$29,200，在太平盛世時或許看似輕鬆平常，但現在可是一間間公司倒閉、裁員、減薪、停薪留職的時代，人們捱麵包之際，CHANEL竟可以逆流而上地加價，而且仍然大把人爭住搶購，這種「吹佢唔脹」的自信與霸氣，當今世代又有多少品牌能夠做到？

有網民對於加價大呼無奈。（IG截圖）

昨日CHANEL再迎來另一個叫支持者傷心的消息，就是宣告自11月2號起，品牌的單品售價會再次上調2%，一年之內兩度加價，實在令人汗顏。也許有人認為對比5月時加價15%，今次2%只屬小兒科，但要留意上次加幅只針對CHANEL名下數款旗艦級別手袋單品，今次價格上調所觸及的產品範圍卻更為廣泛，除手袋外，隨時連鞋履、耳環、項鏈和銀包等林林種種商品也會牽涉其中，總之作為Fans，對於CHANEL出品還是有買趁早，只因愈來愈貴，似乎是無可避免的事實。

真正的奢侈品牌，從來都不用懶親民的，OK？（KOMO News）

只有政客在選舉的時候才會忽然親民，你懂的。（Joe Biden for President）

不過，在虛榮式消費大行其道的時代下，一個奢侈品品牌要成功，就愈是要掌握到「可望而不可即」的道理，那些共渡時艱玩親民，只適合應用在Fast Fashion或人家選總統、選特首的時候，作為Luxury Brand若這樣做，人們反而覺得你Cheap。所以想通一點的話，其實甚麼CHANEL加價，並非全然的商業謀略，說白一些，品牌也不過是在滿足你們愈得不到，愈想得到的傾向，公司老闆愈是要減你人工，愈是要死慳死抵買個CHANEL Boy，到你當真買到時，才愈是興奮。



重溫CHANEL 2021春夏系列，看看有沒有心頭好要放進Wish List：