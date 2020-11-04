【New Balance × FDMTL】深圳潮店策動　日本刺子繡工藝發揮極緻

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延很難想像，一個歷史悠久的美國品牌與一個堅持東洋傳統日牌之間的合作，竟然是因為內地同胞，無論是大跌眼鏡還是刮目相看，這的確是鐵一般的事實。

COSTS是深圳當時得令的時裝店。（yohomars）

店有網店主打多個優質品牌。（COSTS）

說的是深圳潮店COSTS，或許本地時裝人一直對大灣區戴上有色眼鏡，但如果單純論流行文化的話，深圳潮流工業的發展實在驚人，愈來愈多有品味和遠見的時裝店落戶於此，復古界別就有遠道由北京南下的Radiance–Blue，而街頭潮流方面，今次的主角COSTS則是另一務必關注單位。

COSTS的實體店坐落在深圳深業上城，乃是中國內地當時得令的時裝店，以日本山系時裝作為基軸，由主流的New Balance、Salomon、and Wander，到較先鋒的POLIQUANT、Eastlogue、Children of the Discordance、Liberaiders®等等，好些香港甚為少見的品牌，COSTS早已賣得火紅火熱，不得不叫人佩服。

FDMTL主理人津吉學。（攝影：黃寶瑩）

而由津吉學主理的FDMTL，則是COSTS其中一個十分重視的代理日牌，於2005年誕生，一直以復興日本傳統藍染和襤褸工藝為己任，本已略有名氣，直至2015年間先後與Vans和Medicom Toy合作推出聯乘系列，令到FDMTL的威名走向國際，在復古、日系和藍染界別都擁崇高地位。

COSTS × FDMTL × New Balance 2002R，11月中推出，售價待定。（COSTS）

為了推廣藍染工藝文化，今個11月COSTS就化身月老，牽引FDMTL與及New Balance的紅線，打造COSTS × FDMTL × New Balance 2002R球鞋，確立美中日三方聯乘。球鞋以FDMTL藍染工藝作為主調，利用FDMTL的專業知識，將5種日本傳統藍染牛仔布塊作為主物料，縫紉在鞋面之上，當中更有兩種布塊融合了襤褸工藝中的王道技藝：Sashiko刺子繡，刺子繡古典鮮明的縫線圖像，映襯在New Balance 2002R招牌ABZORB中底和SBS ABZORB鞋跟緩震技術之上，再加上Stability Web和N-ergy專量外底，先進新科技遇上經典舊工藝，展現出來的魅力就是如此強大。

重溫New Balance跟Levi's重磅聯乘：

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