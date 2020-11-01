【古着】軍鞋不是打仗專利　重塑經典軍用鞋款成日常On/Off穿搭

說到Military Style，軍褸固然是重點所在，MA-1、M-65、A-2等不同型號的歷史和設計，大家早已背到滾瓜爛熟；其次軍褲近年也備受追捧，成為男生穿搭配襯的重要單品。 好了，有褸又有褲，別忘了軍鞋。好些品牌重塑昔日經典軍用鞋款，令這設計成為皮鞋潮流中不可或缺的一部份。

Service Shoes是美國海軍制服鞋款（Brut-Clothing）

Service Shoes是美國海軍40年代開始使用的皮鞋鞋款，雖然多年來經歷細節上轉變，但其簡潔如Plain Toe的設計，卻吸引到Vintage忠貞、City Boy潮流男生的喜愛，外表上沒多餘的添加，復古的簡約款式，的確是日常穿搭的Classic之選。

早前，本地鞋履店HOAX為慶祝成立十周年，就跟西班牙品牌Berwick 1707合作，推出名為「TENTH」的鞋款，乍看外型，就知道是向美軍Service Shoes致敬，以40年代二戰時期設計作藍本，保留原版襟片車線、T字鞋根等重要細節，然後再加上現代化改良，如鞋楦就捨棄了原本短窄的Munson Last，取而代之的是較為圓潤的鞋楦，令鞋型變得更易襯；至於鞋底則由皮革外底改為配上帶有Storm Welt的狗牙大底Commando Sole ，防水又抓地，配合城市機能性所需。雖然「TENTH」不是最正宗Made In USA的Service Shoes，但Berwick 1707鞋匠職人卻以精工打造出復古與時尚並重的Derby Shoes。

HOAX聯乘Berwick 1707的「TENTH」Service Shoes（HOAX）

HOAX對軍鞋總是有著特別的感情，早在聯乘Berwick 1707推出「TENTH」之前，他們曾經英國老字號SANDERS合作，先後帶來三款以軍事主題的復刻鞋款，過往Military Collection只會是日本獨家，如今卻可在香港找到這系列設計，實在令人興奮。至於SANDERS的高水準製作，絕對毋庸置疑，當年替Thom Browne代工的Wing Tip鞋款，是時裝人的必修科。

SANDERS曾為Thom Browne代工製作Wing Tip（Thom Browne）

SANDERS這百年鞋履品牌，曾是英軍軍鞋御用的製造商，Military Collection正是復刻大戰時期英軍的軍用鞋款，是古著迷的福音，Military Broad Arrow Apron Derby以白色繡線箭咀帶出時尚味，甚為搶眼，至於另一款以白色繡線箭咀的Military Broad Arrow Derby，更加是日本也沒有的HOAX獨家提案，想要原汁原味的軍事風，則有Military Derby。這三款設計斷貨多時，現在再接受預訂，要知道機會錯過了便未必再來。

HOAX x SANDERS Military Broad Arrow Derby（HOAX）

+ 2 + 2 + 2

最後，關於軍鞋還是不得不提古著復刻王Nigel Cabourn，現在他跟MIHARA YASUHIRO一系列鞋款成為當紅潮鞋，其中Converse的All Star與Jack Purcell和Vans的Authentic變巨設計更是被秒殺的單品，加上Nigel Cabourn最愛的Broad Arrow添上點點軍事色彩，而另外兩款名為UK Trainer和FR Trainer，則是分別向英軍和法軍Trainer致敬的變種。時光倒流到九年前，當時Nigel Cabourn找來加拿大工靴品牌Viberg製作Chukka Boots，鞋面同樣繡上大大個英軍箭咀，可見這Vintage伯伯的貫徹如一。

Nigel Cabourn跟Viberg合作Chukka Boots，以Broad Arrow為標記。（Nigel Cabourn）

INFO

HOAX 銅鑼灣希慎廣場709舖

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