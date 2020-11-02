【Barbour × Noah】轟動聯乘香港終發售　Waxed外套仍是最強焦點

提起英國品牌Barbour，他們今年最矚目的聯乘合作有二，第一個是與Supreme的Collaboration，第二個則是Barbour × Noah系列。

Barbour × Noah系列香港區終於開賣。（Barbour）

近年Barbour經典聯乘Items：

+ 7 + 7 + 7

第一個Barbour × Supreme系列，全球只有Supreme專門店作官方發售，連Barbour自家店也沒有，加上肺炎封關的關係，香港人根本難以正價買到。其後，來到Barbour × Noah於9月開賣，全球各大時裝店先後上架，以為香港總會有數個官方銷售點之際，誰不知卻一間也沒有，累得本地Fans只能夠透過Noah、Wood Wood、Nitty Gritty等外國網店購買，與全球潮人一同搶貨，實在狼狽。

Barbour × Noah Bedale Jacket $5,500。（Barbour）

幸好遲到好過無到，踏入11月，Barbour × Noah終於登陸香港Barbour專門店發售，問到代表何解香港區會比其他地方遲了一截才開賣，官方回答是因為物流的問題，令到英國方面發貨進度一拖再拖，令到一衫難求。

Barbour × Noah Beaufort Jacket $6,050。（Barbour）

說回今次Barbour × Noah系列，最矚目的作品，非兩件Bedale Jacket和Beaufort Jacket莫屬。Bedale以Barbour少見的全黃配色示人，背後繡有Noah顯眼大Logo，美式街頭味道十足；Beaufort Jacket則玩近年潮流界常見的拼貼工藝，將海軍藍、橄欖色、黑色和酒紅色的Waxed布料分佈在衣身和兩邊手袖上，就連漁夫帽和手提袋都以此Patchwork技法作為主題，不說還以為是日本品牌的別注版，也彰顯了日系服飾對當前歐美時裝的影響力，委實無遠弗屆。

Barbour × Noah拼貼漁夫帽 $1,050。（Barbour）

Barbour × Noah Cap $875。（Barbour）

除了Barbour歷久不衰的兩大經典外套Bedale 和Beaufort 外，今次聯乘合作也刻意加入象徵Noah的美式元素，圖案T-Shirt、Cap帽、大Logo Hoodie等，全是Barbour傳統設計中鮮見的單品，也引證資深老牌的一個發展趨勢，就是抱殘守缺、一成不變地保留自身經典已不合時宜，如何將自己獨特的歷史資本，融入到時下多采多變的青年人世界裡，做到新舊共融，才是對於一個老牌最需要做和最考工夫的地方。

Barbour × Noah Hoodie $1,500。（Barbour）

不過要留意今次香港Barbour專門店並未將整個Barbour × Noah系列引入香港，留意一直被人批評甚難襯的紫色Dry Wax Bedale和另外兩款黑、墨綠色Dry Wax Bedale，並沒有到貨，雖然不見整個系列，但幸好單品定價和美國Noah官方相若，平均較Barbour自家定番產品貴上數百以至千多港元而已，以聯乘合作的角度而言，性價比可謂甚高。

INFO

Barbour 尖沙咀K11 MUSEA 319號店