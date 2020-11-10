【談收購Supreme】連鎖店模式未必是好　物以罕為貴才是致勝之道

【收購Supreme】較之Supreme的James Jebbia，也許Colette的Sarah Andelman和Stussy的Shawn Stussy才真正是值得載入史冊的清流，將名利看得雲淡風輕，從高峯之上急流勇退，只求活出自我。這種氣度和風骨，是真正藝術家才會具備的特質。

沒有態度的Supreme，大家還未喜歡嗎？（Fashion Network）

VF Corp目前旗下的品牌。（VF Corp）

當然於這個誰大誰惡誰正確的資本主義世代，清高地談藝術意義和道德意志，只會被人笑作傻子，但歷史也證明，好些品牌正正是因為過度擴張，最終面臨破產，甚至倒閉，例如Forever 21和La Chapelle拉夏貝爾就是好例子。雖然今次21億美元收購Supreme的VF Corp，財雄勢大又經驗老到，Supreme在他們領導之下，未來十年也不見會出問題，但十年之後……

因過份擴張而死的品牌：Forever 21。（Peppermint）

當然Supreme亦有網店，但很多地區都不設購買服務的，包括香港。（Supreme）

事關Supreme這二十六年其中一個重要致勝之道——稀有性，特別在2017年前還未被Carlyle Group收購的時代，以獨立品牌姿態行走江湖的Supreme，其產品數量保持在一定數量；專門店逢星期四開賣時（日本地區則是星期六），更規定顧客排隊入場購買；好些熱賣單品如Box Tee，更會失驚無神停止生產，或將原來Made in USA的鬼罕背包，交由中國製造。如斯種種拒人於千里之外的麻煩不便，均成功揣摩到消費者虛榮消費心理，愈難愈愛，終使到Supreme神聖不可侵犯，長做長有。

東京原宿經常萬人空巷排隊，就是為了買Goro's。（Reddit）

Goro's全球就只有一個官方銷售渠道，就是他們唯一的專門店。（Reddit）

這種販賣稀有的獨立品牌，與這個商業世代下縱然愈來愈少，但還是有的，例如日本銀器Goro's、英國Paul Harnden或奧地利神隱時裝大師Carol Christian Poell等，都是屹立經年，仍然堅持限量生產，罕有銷售渠道的特權階級，錢一時三刻未必賺得最多，卻總給能夠安穩地賺下去，極少遇上經營困難問題，看看Goro's，就算失去了主腦人高橋吾郎，只要成功保持稀有性，Goro's全球唯一表參道專門店，每年每月每日都永無止境大排長龍。

總有很多人覺得，論街頭時裝的藝術意義，和道德價值，James Jebbia是遠不及Shawn Stussy。（BOF）

在Shawn Stussy面前，Kim Jones都不過是小朋友。（Dior）

或者有人會覺得，就算現在被VF Corp收購，只要商業策略控制得宜，Supreme不就仍然可以保持其稀有性這核心價值嗎？

對於這個構想，只能夠說理論上是可行，但問題現在VF Corp乃斥資21億美元（約162億港元）去收購一個品牌，面對這個天文數字，Supreme基本上已沒可能維持以往依然相對小眾的經營模式，全面推向國際化、產品批量化、以及在全球各國開設更多更大的官方專門店，這些都是指日可待，以前亞洲地區只有日本有Supreme專門店，現在五年後或許香港、上海都會有，十五年之後甚至會跟Vans一樣，單單是香港就有18間連鎖專門店之多，恭喜大家終於不用食炒價買水貨了，但是否反而有些失落感呢？

可以想像，在同集團的情況下，未來Supreme × Vans的合作只會愈來愈多。（Vans）

何況這類「隔籬飯香」的案例，在時裝世界以外，同樣比比皆是。像吉野家於91年由日本初登陸香港，到了90年代尾、00年代，當時分店仍維持區區數間，人們無懼山長水遠，大排長龍，為的就是吃它一碗牛肉丼，然而時移勢易，隨着分店愈開愈多，已達至泛濫地步，這個東京百年老字號，也漸漸在港人心目中失去光環，昔日以食到這牛肉丼為榮的美好日子，一去不復返。

何況這類「隔離飯香」的案例，就算在時裝世界以外，同樣比比皆是。（資料圖片）

Colette Roussaux與Sarah Andelman兩母女。（Agnes Dherbeys）

所以話，較之Supreme的James Jebbia，Colette的Sarah Andelman和Stussy的Shawn Stussy或者才是真正值得載入史冊的清流，前者覺得媽媽已年老退休，自己一個再經營下去已沒意思，把如日中天的巴黎時裝店結業；後者則貴為美國街牌元祖，卻於1996年賣掉自己股份退場，以留更多時間陪伴家人。將名利看得雲淡風輕，從高峰之上急流勇退，只求活出自我，這種氣度和風骨，是真正藝術家才會具備的特質。