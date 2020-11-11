LOEWE︱副線Eye/LOEWE/Nature堅守戶外風　環保玩味並存新突破？

講起LOEWE，或許大家會馬上聯想起旗下一系列手工精緻、輪廓特別的It Bags。其實除了手袋之外，以大自然為主題的副線Eye/LOEWE/Nature系列同樣吸引。 2020秋冬Eye/LOEWE/Nature系列近日上架。來到系列第四個季度，Jonathan Anderson以軍裝為靈感，以環保物料製作出既富質感且饒富意義的設計。

2020秋冬Eye/LOEWE/Nature系列近日上架。（LOEWE）

我覺得LOEWE男孩愛逍遥自在亦講究實際，愛好各種冒險活動及大自然，這兩種元素亦是Eye/LOEWE/Nature系列的精髓，系列顧名思義是戶外活動環境而設的實用功能服飾。 Jonathan Anderson

LOEWE創作總監Jonathan Anderson向來熱愛大自然，去年一月更以大自然的烏托邦理想為靈感，於品牌設立講究功能性及環保的Eye/LOEWE/Nature系列。

Eye/LOEWE/Nature系列打從一開始便以環保作其定位，但經歷過去大半年的世紀疫症後，Jonathan Anderson比以往更重視人與大自然之間的關係。為此，今回他進一步以「改造（Upcycling）」為主線，並採用舊軍用帳篷物料、有機棉布、環保物料、廢布料再造的棉布、以回收塑膠瓶製成的物料，以及有機顏料製成整個系列。除此以外，品牌更承諾每售出一件單品，便會捐出15歐元以支持環保工作，展現出實踐環保時尚的決心。

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以Jonathan Anderson今時今日的功架，當然不會顧此失彼，恁得系列徒具環保意義卻失去設計的精髓。一如過去三個季度，今季Eye/LOEWE/Nature系列貫徹其機能性服飾的定位，更將軍裝細節帶入其中，為大家帶來連帽厚外套、風褸、抓毛外套、毛衣、襯衫、T恤、遠足登山靴及配飾，部份單品最後再以品牌標誌或Eye眼睛標誌作點綴。系列中的帽子尤其值得入手，無論配色、輪廓，抑或用料上均別具一格，貫徹Jonathan Anderson向來的玩味。

系列中的帽子尤其值得入手（LOEWE）