NEOUS︱極簡中價小資品牌　Old Celine、Jil Sander迷另類選擇？

有研究指出，過去大半年的疫情令M型消費加劇，一眾中價小眾品牌面臨史無前例的危機。然而，不少中價品牌不單有心有力，在設計及品質上亦相當有保證。 來自倫敦的NEOUS便是其中之一。兩位創辦人憑著對皮革的熱愛，設計出時尚、舒適、價格合理的鞋履，令NEOUS即使零公關，同樣在歐美爆紅。

NEOUS的鞋子不單款式時尚，品質方面則非常優質，加上中價定位，因此深受小資愛戴。（NEOUS）

來自倫敦的NEOUS由Vanissa Antonious及Alan Buanne於2018年共同創立。Vanissa Antonious曾在著名時尚雜誌Harper’s BAZAAR任職造型師；Alan Buanne則自小在造鞋家族長大，曾與製鞋大師Roberto Ugolini一起訓練，並在Nicholas Kirkwood造鞋。他們於大學相識，從未想過會合作，後來更各散東西，相隔兩地。二人之所以會萌生合作念頭，僅出於一個簡單的信念：想為居住在不同國家的好友造鞋。

NEOUS由Vanissa Antonious及Alan Buanne共同創立。（NEOUS）

「NEOUS」一字既是兩位創辦人姓氏之結合，在希臘文中亦有新穎之意。二人希望能夠以優良的功藝及物料，為現代女性設計出時尚、舒適、價格合理的鞋履。品牌所有設計皆在皮具之都意大利以人手製作，工匠先以意大利鞋楦為鞋子定型，再親手完成整個造鞋程序，無論是倒模，抑或是裁剪及縫製，手工均有一定的保證。在意大利鞋楦的基礎之上，NEOUS再堅持以小牛皮製作鞋履，大大增添鞋子的舒適度。

按圖看NEOUS出品的鞋履：

在意大利鞋楦的基礎之上，NEOUS再堅持以小牛皮製作鞋履，大大增添鞋子的舒適度。（NEOUS）

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設計方面，創意總監Vanissa Antonious深受現代建築風格Bauhaus影響，特別講究鞋履的輪廓線條以及物料的運用。在品牌創立之初，NEOUS便以由木材及有機玻璃設計出球型鞋踭，一嗚驚人。其後Vanissa Antonious多次採用塑膠、金屬等物料，設計倒三角及圓形鞋踭，配以俐落的鞋面線條，持續創作出糅合時尚與玩味的鞋履，實踐其「Less Is More」的理念。

NEOUS的鞋踭設計非常特別：

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經兩年的醞釀，NEOUS現今在歐美已頗具名氣。以一個零公關的獨立品牌而言，有此成績絕不簡單。今季NEOUS更首推手袋系列，將目光放在更遙遠的未來。第一波自家手袋共有三款：一款是以近期大熱的水餃型手袋Sculptural bags；另一款是蜆殼型Pluto Clutch；最新一款則是拼接手挽袋Saturn Tote。所有手袋均在意大利由工匠以小牛皮製作，維持品牌的一貫的品質，亦令人非常期待品牌未來的發展。

按圖看由NEOUS的手袋：