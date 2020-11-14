戀戀中古袋｜CHANEL中古袋店老闆親授小知識　如何避免買到假貨？

上回提及因不少消費者對「中古」學問不甚了解，引申出不少「奇難雜症」。站在消費者的角度而言，面對林立的中古、二手、代購店，內心難免會產生迷茫及怕被欺騙的恐懼之情。 因此，我們決定在【戀戀中古袋】第三回，向Lovintage老闆子健請教幾個消費者必須了解的小知識。另外，子健亦會展示幾個極罕有且價值不菲的CHANEL中古手袋，有興趣入手中古袋的朋友不容錯過。

攝影：龔嘉盛

子健不時拍片及撰文親授有關知識，釐清大眾對中古的迷思，相當有心。（攝影：龔嘉盛）

開業八年，子健發現港人雖對中古手袋抱有極大興趣，卻對相關學問一知半解。為了讓港人對中古有更好的認識，子健不時拍片及撰文親授有關知識，釐清大眾對中古的迷思，相當有心。

難得有機會，《一物》是次亦向子健請教有關中古的幾個基本知識。原來除了上回提及的編號卡問題外，入手中古手袋時亦有幾個要留意的事項。

上回【戀戀中古袋】專訪：戀戀中古袋｜同是CHANEL手袋中港日口味各不同 難搞事層出不窮？

古物商許可證

日本對中古賣家有嚴格的規定，相關行業必須申請「古物商許可證」。（攝影：龔嘉盛）

近年各大品牌不時推出復刻版手袋，中古袋市場連帶興盛起來。雖則想買，但坊間中古店及二手店林立，質素參差且龍蛇混雜，導致不少消費者惶恐被店家欺騙，白花了錢買假貨。

子健表示，日本對中古賣家有嚴格的規定，相關行業必須申請「古物商許可證」。未取得此一許可證的人，絕不能在日本國內從事販賣及採購工作，連拍賣會場也進不去。古物商許可證分地區申請，受政府嚴格監管。若被日本政府發現賣假貨，嚴重者會被「抄家」，一輩子再也不能踏足相關行業。

大家在入手來自日本的中古手袋前，不妨叫店家出示古物商許可證，求個安心。

「照騙」隱藏手袋質感及氣味問題

常說「有圖有真相」，但在中古市場，有圖未必有真相呢。（攝影：龔嘉盛）

現時網店林立，許多大熱款式在分秒之間就被人買走，導致不少人單憑相片買袋。子健提醒，有時難以單憑照片來決定手袋的質素：「有兩大事項是照片展示不了的：第一是手感，第二是氣味。別以為氣味沒甚麼大不了，其實不少來自日本的中古手袋都有很古怪的氣味。日本女人尤其愛抽煙，又愛塗抹香水，使手袋殘存不少煙味及香水味。在我認識的中古手袋收藏家朋友圈裡，許多人都對手袋的氣味有很高的要求，最基本是不能有味，高要求的人更要求手袋保持最原本的皮革味道。」

子健過去便曾遇過一個氣味猶如死魚、酸酸醙醙的手袋，結果花上足足大半年，依然無法完全去除手袋的異味。試想像若果花了萬多元，卻買入一個臭如死魚的手袋，真的是有冤無路訴啊。

翻新乃是正常事

在日本中古業界中，翻新並非秘密，近乎九成中古袋都曾被翻新過。（攝影：龔嘉盛）

子健分享曾有一位客人到英國逛中古店時，發現店內的袋都非常殘舊，相比之下，來自日本的中古袋則相當新淨。箇中原因，在於「翻新」。

翻新是甚麼呢？子健說：「例如在袋角甩色的位置補色等小修小補便是翻新。」在日本中古業界中，翻新並非秘密，近乎九成中古袋都曾被翻新過，日本消費者亦不會對此介懷。

子健店內有不少款式罕見的CHANEL中古手袋：

然而，不少香港的中古店會否認出售曾翻新過的手袋，子健反問：「你是如何確定一個40年前生產的手袋，即使經歷過無數次轉手，亦從未被翻新過呢？」他強調：「重點並非『整唔整得』，而是『整成點』。」他舉例說：「就似是人的皮膚，若果你一直抓弄傷口，傷口只會愈來愈大，甚至會留有疤痕。相反，如果你好好處理傷口，傷口痊癒之後便會完全康復，不留痕跡。手袋亦一樣，經使用的手袋定必會有自然損耗的痕跡，難道大家為了保存質素便一直將手袋藏在衣櫥深處嗎？買了手袋便用，用後定期維修，別等到破損嚴重才一次過翻新，這才是最好的處理方法。」

子健細說中古知識。（攝影：龔嘉盛）

開店八年，即使經歷世紀疫症，Lovintage依然屹立不搖，默默搜羅散落各地的CHANEL中古手袋，打造出本港難得一見的CHANEL中古手袋王國。若有機會，大家不妨前往Lovintage位於銅鑼灣霎東街的門店，或許會促成一段與CHANEL中古手袋的美好姻緣。若有時間，亦建議大家仔細欣賞子健多年來的珍貴收藏，這些藏身在玻璃櫥櫃內的CHANEL手袋非常罕有，有錢亦未必買得到，保證能夠大開眼界。

按圖欣賞子健的CHANEL中古袋珍藏：

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