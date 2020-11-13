Rocky Mountain│山系老字號大轉型　聯乘美國街牌傳統羽絨變時尚

Street Fashion熱潮如日中天，無論是高級時裝、傳統西裝，還是戶外品牌也好，要持續發展開拓年青人市場，就一定要迎合千禧世代潮童的口味，無論你喜歡與否，這都是現實。

Rocky Mountain Featherbed在Hardy Outdoor Wear界地位不凡。（SGB Media）

連木村拓哉也曾在《Beautiful Life》中親自著用Rocky Mountain招牌牛皮牛皮羽絨背心。（Beautiful Life）

例如全名Rocky Mountain Featherbed（Rocky Mountain），正是值得關注的案例。品牌源自1960年代的美國懷俄明州，是美國史上首個創作出羽絨背心Down Vest的品牌，其無縫背心製作技術，結合GORE-TEX防水、防風、透氣物料，保暖得來亦富有機能性，堪稱為可以一輩子著用的神級戶外單品。

Rocky Mountain Featherbed牛皮牛皮羽絨背心的細節。（Rocky Mountain）

然而發展至90年代，Rocky Mountain卻突然因經營不善銷聲匿跡，直到識貨又有品味的日本人寺本欣児，於2005年將之收購，Rocky Mountain才好像FULLCOUNT收購Brown's Beach Jacket一樣，在時尚界重見天日，再次證明日本人的眼光，絕對是很多美國舊牌的唯一救贖。

WACKO MARIA × Rocky Mountain。（Rocky Mountain）

而跟很多日牌一樣，Rocky Mountain過去十五年策劃過數之不盡的聯乘合作，如Todd Snyder、fennica、WACKO MARIA、Warehouse和Mastermind Japan等，連木村拓哉也曾親自著用其招牌牛皮牛皮羽絨背心，成為美式休閒造型的一大經典。

mindseeker × Rocky Mountain羽絨褸具有多款配色 。（Rocky Mountain）

不過再經典的品牌，亦需要與時並進，或者叫應大勢所趨。面對美式街頭時裝的來勢洶洶，Rocky Mountain也沒有固步自封地堅持硬派復古，或只顧山系市場，而是與美國新晉街牌mindseeker合作，推出一款多色的Collaboration羽絨褸，捨棄最傳統的Down Vest設定，改裝成長袖Down Jacket版本，並印上美國西岸文化中常見的腰果花圖案，驟眼看的確和另一人氣日牌MIYAGIHIDETAKA羽絨作品十分相似，但Rocky Mountain聯乘mindseeker的版本卻保留了前者招牌海鷗形牛皮裝飾，背部牛皮更刺繡有mindseeker哥德體字樣，而且每塊腰果花布都以不統一的方式拼湊而成，換言之每件羽絨褸都是獨一無二，極之珍貴，定價180,000日元（約13,300港元）足可證明一切。