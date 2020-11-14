【OAMC】Jil Sander主帥最潮「內膽」　Supreme、藤原浩爭相聯乘

日前開售的+J系列在萬眾矚目的情況下火速售罄，連帶更多人認識Jil Sander這個名字。 但除了Jil Sander外，由品牌其中一位現任創作總監Luke Meier與Carhartt Work In Progress主理人Arnaud Faeh共同創立的品牌OAMC，亦是一眾時尚愛好者必須認識的品牌之一，旗下經典款式Peacemaker Liner Jacket更自面世開始便風靡潮流界。 這件OAMC Peacemaker Liner Jacket到底魅力何在？

以舊軍褸內膽改造而成的Peacemaker Liner Jacket以破格聞名。（OAMC）

由前Supreme設計師、現任Jil Sander主理人Luke Meier於2013年創立的潮牌OAMC，創立之初因Luke的背景而備受注目。但Luke亦沒有單靠名氣呃飯食，在自家品牌當中以嶄新技術、優良工藝、型格的設計為世人投下震撼彈。

主理人Luke Meier（OAMC）

OAMC的全名為「Over All Master Cloth」，以High Street風格作為品牌定位，致力為消費者製作可以穿一輩子的高質服飾。未知Luke Meier是否因為曾在Supreme工作七年，無論在設計抑或製作上都非常大膽破格，品牌的經典外套Peacemaker Liner Jacket便是集各家大成於一身的代表作。

無論是男、女潮人，都愛OAMC的Peacemaker Liner Jacket：

Peacemaker Liner Jacket剛面世時僅是OAMC為colette員工打造的制服，Luke Meier破天荒採用了Vintage的M-65軍褸保暖內膽為原料，以輕量尼龍結合聚酯纖維製成，因此非常輕巧及具有高功能性，設計師再將之重新加以改造及染色，並提升整件外套的輪廓，最後再以白色顏料絲印出「Peacemaker」一字及品牌標誌，成功令不顯眼的內膽轉化成輕巧、型格且與別不同的外套。

M-65軍褸內膽

+ 2 + 2 + 2

外套旋即收服一眾時裝愛好者的心，Luke Meier其後更因徇眾要求，將Peacemaker Liner Jacket設定為品牌的定番設計，一眾潮人故然高興。近年不少品牌如Supreme、fragment design等，先後與OAMC聯乘時，亦睇中此一特別設計推出別注版本，令Liner Jacket作為風頭一時無兩的潮物。

Luke Meier更不時將別注版本的收益捐贈至相關議題的慈善機購，近日上架的Black Lives Matter限定版黑色Liner Jacket便是一例，收益將捐至Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc.，這便是從骨子內散發而出的型格。

繼Black Lives Matter後，OAMC亦將於今日（11月14日）推出銀座Dover Street Market限定的森山大道版Liner Jacket。外套以黑色為配色，背後印有森山大道的代表名作《野犬》，定價為37,500日元+稅。雖然價值不菲，但深信此一聯乘之作會如其他版本的Liner Jacket一樣搶手。

今次OAMC聯乘森山大道的代表名作＜野犬＞，必定大賣。（OAMC）