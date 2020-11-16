Louis Vuitton│男裝繼續發揮Monogram之美　話題性口罩只是引子

雖然Virgil Abloh入主Louis Vuitton男裝部已兩年多，品牌風格與形象上的改變亦有目共睹，但這位同時兼任個人品牌Off-White的主帥卻依舊創意無限，無時無刻為時裝界帶來驚喜。

Monogram Tapestry Bandana & Mask Cover Set $3,800。（Louis Vuitton）

趁着Louis Vuitton Mens SS21早春系列近日正式開售，創作總監Virgil Abloh日前突然投下閃光彈，推出一款名曰Monogram Tapestry Bandana & Mask Cover Set，盛惠$3,800，一聽價錢或許叫人卻步，但其實乃是一款包括口罩連圍巾的Accessory套裝。以優質藍染牛仔布，結合品牌力谷的 Monogram Tapestry圖案作為視覺主軸，口罩採用抽繩式結構設計，能夠將之綁束起來，方便收納，每次使用後更換濾芯，便可長期使用，耐用實用與時尚兼備。

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說回新季Louis Vuitton Mens早春系列，Tapestry是Virgil Abloh新季重點開發的Monogram元素，作為Louis Vuitton史上最經典設計之一，Monogram傳統上均被設定在帆布或者皮革物料之中，但Virgil Abloh加入男裝部後，卻致力將品牌經典元素銳意革新，透過自成一派的「3%設計理念」，注入牛仔布物料和掛氈花紋細節，研發出全新Monogram Tapestry圖案，叫人耳目一新。

Louis Vuitton Mens SS21早春系列最新Monogram Tapestry單品。（Louis Vuitton）

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其實牛仔布本來就給予人街頭感覺，現在再將Monogram圖騰注入其中，明顯就是要將高級時裝年輕化，因此系列裡Tapestry既一如所料地製作成Flap Trunk信差袋、 Soft Trunk小包、 Outdoor腰包、Christopher背包和Keepall Tote等牛仔布款設計外，也將它製造成恤衫、糅合西褲理念的牛仔褲和波鞋。務求以最奢侈的手法，表現出Louis Vuitton世界觀下的街頭氣息，也凸顯Virgil Abloh將新舊元素相融的獨到理念。