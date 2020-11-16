UNIQLO︱日本人有多愛+J？　4AM排隊瘋搶後　IG宣示收獲成新戰線

由Jil Sander女士與UNIQLO合作打造的+J系列上星期五上架。久違多年，重新啟航的+J系列在日本掀起一場搶購潮，平日即使天災人禍亦面不改容的日本人，竟為此系列在UNIQLO差點大打出手，相當誇張。 購物是一場戰爭，今時今日打卡大概也是一個必要。講的是經歷一場血拼之後，+J再成為了日本近日最潮的打卡主題。

經歷一場血拼之後，+J再成為了日本近日最潮的打卡主題。（IG）

自UU及JW成為UNIQLO的恆常聯乘之後，新鮮感已逐漸消失。此時+J宣布強勢回歸，理所當然地成為全城必搶的矚目系列。

在公開發售當日，《一物》於9時45分（正式開售時間為9時）登錄UNIQLO香港區網站，發現部份款式已經售罄，相當驚人。別以為香港情況已經非常誇張，相比起日本，香港的情況可說是小巫見大巫而已。

根據日媒《Fashionsnap》報導，開售當日有人早在凌晨四點開始排隊，各門店在開門之前已有一條不見龍尾的人龍等待開門搶購。開門之後，衣服散落一地，位於名古屋的UNIQLO門店更因過度擁擠導致玻璃破碎，當日身在其中的日本網民形容情景宛如「地獄」，混亂不堪。

+J開售當日，有人早在凌晨四點開始排隊，非常誇張。（網上圖片）

日本UNIQLO +J開售日的瘋狂情況：

相信喜歡購物的朋友都同意「購物是一場戰爭」這個道理。在靚東西及折扣面前，向來都是手快有手慢無，容不下半刻的猶豫，今季的+J系列便充分印證這個道理。但在這個世代，大概單單擁有並不足夠，要夠型夠潮，買到只是基本，打卡才叫完成。在+J開售後的這幾天內，日本便興起一股+J打卡潮，低調害羞者影衫牌、紙袋或戰利品，高調自信者則穿著戰利品拍攝OOTD，共同宣示買到的優越感。

大概今時今日，購物是一場戰爭，打卡則是一個必要。下季+J開售時要怎樣做，你懂的。

日本掀起+J打卡潮。（IG）

IG的#OOTD又成另一戰場：