Fendi秋冬玩味新款手袋　紙袋、防塵套、鞋盒原來是「基本款」？

2020 年絕對是話題包款最多的一年！從包型從迷你小廢包、大型托特包、各式肩背馬鞍包一路到手拿包，幾乎每幾個月就會誕生出一款橫掃 Instagram 的話題包！如果妳覺得精品包已經玩到沒梗的話，那 Fendi 一定可以扳回一城！品牌將購物紙袋、包裝盒及防塵袋化身為時髦包款，帶有幽默趣味的設計之餘，同時也展現 Fendi 的皮件工藝。

原來這才是Fendi的「基本款」

這次全新系列的包款設計其實源自於 2021 年秋冬男裝秀上，「我捫心自問，Fendi 最基本的東西是什麼？那便是品牌的包裝袋。一想到 Fendi ，立刻就會想到它！」品牌的創意總監在秀後訪問提到，本季秋冬的男裝他已基本款為延伸，並思考大眾聽到 Fendi 會想到什麼，因此她便用品牌最具代表性的黃色包裝袋為起點，設計出這次一系列的中性包款！

硬殼包、迷你包、大型托特包全都有

這次的包款中，品牌以大型購物袋為起點，運用皮革呈現出購買 Fendi 時會收到的包裝袋，具有筆觸的刷色設計，更神還原 Fendi 紙袋的色彩，在硬殼包部分，品牌用鞋盒、飾品盒等不同大小的紙盒為啟發，推出大小不同的硬殼箱及迷你包，用來收納包包的防塵袋，這次也成為皮質束口包！休閒感的外觀，讓妳在搭配上能得心應手，除了經典的黃色外，Fendi 亦推出粉膚色的設計，讓充滿少女心的妳也能心動！儂編在這裡用包型各整理出 3 款 Fendi 全新包款，讓妳買包不失手！

購物紙袋包

購物紙袋絕對是Fendi本季包款的重點！相比於秀上超大的款式，儂編私心推薦經典黃與粉色的兩款小型提袋，在容量上實用性及高，想裝下手機、錢包及簡單的補妝用具一定沒問題，加上可肩背的設計，讓整體在使用上更為便利，如果妳是上班族，那中型的托包款也能滿足你收納文件跟小型筆電的需求。

按圖看Fendi本季最新的購物紙袋手袋款▼▼▼

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硬殼包

硬殼包可愛的程度已經讓儂編暈船！這樣造型性高的包款儂編推薦可以從小的吊飾或迷你包開始入手，識別度極強的設計，絕對可以為你的造型加分！粉色的硬盒包，到經典黃的肩背小包即便裝不了什麼東西，也能讓你看起來很時髦。

按圖看Fendi本季最新的硬盒手袋款▼▼▼

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防塵收納包

同樣具有搶養造型的防塵袋款式，品牌除了皮質外亦推出搭配性更高的帆布款！儂編在這裡則私心推薦超適合送禮的迷你小掛包！極小的尺寸非常適合拿來收納 AirPods 等 3C 配件！

按圖看Fendi本季最新的防塵袋手袋款▼▼▼

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