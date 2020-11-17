【日本設計】Brutus六年後再製作日用品圖鑑　編輯部嚴選時尚日常

製作收錄大量單品資訊的「圖鑑」專題，向來都是日本雜誌拿手好戲，只要打正圖鑑旗號，不論是波鞋、牛仔褲、軍褸、皮褸、夏威夷恤，或是黑膠唱片玩具Figure也好，都永具收藏價值。

第928號《Brutus》「物語る、日用品。」11月16日正式登場，700円。（Brutus）

事關這類圖鑑雜誌無論是新買時立即看，還是五年、十年後才從櫃底拿出來重溫，仍然是歷久常新地精彩，當中所輯錄的知識和見聞，亦往往叫讀者終身受用。最近，日本知名時尚生活刊物《Brutus》，終於事隔六年再度製作日用品特集「物語る、日用品」，走訪全日本各大家品製造商、銷售商和資深用戶，由煮咖啡工具、快速記筆本、陶瓷餐具，以至微不足道如支撐書籍的書夾等，總之日常生活中，事無大少的200件日用品，都一一被輯錄在這期《Brutus》內，就算欠缺銀兩齋睇，足已叫人看得心花怒放。

產品介紹精選極盡多樣。（Brutus）

陶瓷、文具、餐具等等家品全面盡錄。（Brutus）

而且除了詳細的產品介紹外，今期《Brutus》編輯部更走訪多位品味之士的家居、工作室，大談他們的生活品味與家品選擇，包括權威料理家長尾智子關於餐飲道具的專訪，另有畫家諏訪敦、聲優中村圭佑、藝術家平林奈緒美等，全都一一現身，對日用品有追求的人，定必獲益良多。

《Brutus》編輯部將會走訪多位品位之士的家居或工作室，大談他們的生活品味與家品見談。（Brutus）

新冠肺炎持續肆虐全球，各國經濟蕭條，消費者對走馬看花的時裝單品興趣大減，一來常常在家工作沒甚心情打扮，二來市道不佳也影響消費力；相反，家品、植物等單品卻有不跌反升之勢，既沒有名牌時裝般昂貴，也可以放在家中當擺設，又可作日常使用，如是者不買服飾，轉向塊根植物、黑膠唱片以及各式各樣日用品，就此蔚然成風。